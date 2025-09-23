Nederland gaat later Palestina erkennen: 'We moeten een einde maken aan dit voortdurende geweld'

Demissionair buitenlandminister David van Weel heeft gisteren bij de VN-conferentie in New York benadrukt dat Nederland in de toekomst Palestina zal erkennen.

Nederland zal Palestina erkennen

Minister Van Weel heeft gisteren herhaald dat Nederland de Palestijnse staat wil erkennen, maar pas in de toekomst en wanneer er aan enkele voorwaarden is voldaan. 'Nederland zal in een later stadium een Palestijnse staat erkennen als onderdeel van een politiek proces dat nu moet beginnen', aldus Van Weel. Op welke termijn dit zal gebeuren, is onduidelijk.

Nederland houdt het standpunt aan dat Israël en Palestina eerst moeten gaan onderhandelen over een tweestatenoplossing. Wanneer er dan een 'levensvatbare' Palestijnse staat ontstaat zal Nederland deze erkennen. Van Weel benadrukte in New York, net als vele andere landen, dat Hamas geen rol in het bestuur mag krijgen. Ook moet Hamas de gijzelaars vrijlaten en de wapens neerleggen.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Frankrijk erkent Palestina

De Franse president Emmanuel Macron kondigde tijdens de conferentie aan dat Frankrijk de Palestijnse Staat erkent. Frankrijk sloot zich hierdoor aan bij onder meer het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië, die afgelopen weekend Palestina al erkenden. Ook België, Portugal, Luxemburg, Malta, Andorra en San Marino erkenden Palestina in de afgelopen dagen. Deze landen hopen hiermee de druk op Israël op te voeren, om het genocidale geweld in Gaza te beëindigen.

EU-buitenlandchef Kaja Kallas zei dat het aan EU-landen zelf is om Palestina al dan niet te erkennen. Nederland behoort tot de steeds verder slinkende groep aan landen die Palestina op dit moment niet erkennen. Binnen Europa gaat het om Duitsland, Oostenrijk, Finland, Zwitserland, Moldavië, Griekenland, de Baltische landen, en Italië. In het laatstgenoemde land was gisteren een algemene landelijke staking uit solidariteit met Palestina. Toegangswegen tot sommige havens werden door dokwerkers geblokkeerd, om de doorvoer van Israëlische wapens en goederen te voorkomen.