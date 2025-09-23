Schorsing ingetrokken: Jimmy Kimmel terug op Amerikaanse televisie

Schorsing ingetrokken

Gisteren werd bekend dat Disney, het moederbedrijf achter zender ABC, de schorsing van Kimmel heeft ingetrokken. De show van Kimmel, Jimmy Kimmel Live!, werd voor onbepaalde tijd van de buis gehaald nadat hij opmerkingen had gemaakt over de vermoorde Charlie Kirk. Disney en Kimmel hebben in de afgelopen dagen gesprekken gevoerd, waarbij overeen werd gekomen om de talkshow te hervatten. Disney verklaarde dat de show gecanceld was 'om te voorkomen dat de gespannen situatie verder oploopt ten tijde van een emotioneel moment in ons land'.

Kimmel had in zijn programma uitgehaald naar Trump, door te zeggen dat hij en zijn aanhang een slaatje wilden slaan uit de dood van Kirk. Na de uitspraken van Kimmel zei een van de grootste eigenaars van lokale televisiestations in de VS het programma niet meer uit te willen zenden. De baas van de Amerikaanse telecomwaakhond FCC, Trump-aanhanger Brendan Carr, had gedreigd met maatregelen. De publieke druk die hij op Disney heeft uitgeoefend wordt door meerdere Republikeinen, waaronder Senator Rand Paul, als ongepast bestempeld.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Collega's reageren

De terugkeer van Kimmel wordt bejubeld door zijn collega-talkshowhosts. Stephen Colbert noemde het in The Late Show een einde van een 'nationale nachtmerrie'. 'Geweldig nieuws voor mijn dierbare vriend Jimmy en zijn fantastische team. Ik ben zo blij voor hen', zei Colbert. Colbert's eigen show werd vorig jaar stopgezet, critici denken vanwege zijn kritiek op Trump, hoewel de genoemde reden financiën was.

Jon Stewart van The Daily Show op Comedy Central wees op de grote invloed die Disney op het dagelijks leven heeft in de VS. Hij waardeerde het dat veel mensen dreigden om hun abonnement op Hulu, onderdeel van Disney, op te zeggen. Kimmels talkshow is ook op dat platform te zien.