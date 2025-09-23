Drones boven luchthaven Kopenhagen: 'Een zeer ernstige situatie'

Luchthavens Kopenhagen en Oslo gesloten

Het vliegverkeer in Kopenhagen lag sinds 20:30 volledig stil. De Deense politie gaf om 1:30 een persconferentie, toen werd duidelijk dat de drones vanzelf weer zijn verdwenen. De Deense autoriteiten hebben de drones dus niet neergehaald. Het vliegverkeer is weer hervat en de politie onderzoekt de situatie samen met de veiligheids- en inlichtingendienst en het Deense leger.

Ook in Oslo werden drones gesignaleerd en werd het vliegverkeer tijdelijk stilgelegd. Er lijkt tot nu toe geen verband te zijn tussen de signaleringen in Kopenhagen en Oslo, maar dit wordt nog onderzocht. Het is bovendien onduidelijk wat voor drones het waren en waar ze vandaan kwamen.

Deense premier: 'Een aanslag'

Volgens Denemarken zijn de onbekende drones 'een aanslag' en 'een aanval' op de luchthaven van Kopenhagen. Premier Mette Frederiksen noemde het 'de ernstigste aanval op de Deense kritieke infrastructuur tot nu toe'. Frederiksen sluit geen opties uit betreffende wie achter de drones kan zitten, en wees op eerdere schendingen van het luchtruim door drones in Europa. Het hoofd van de Deense politie Jakob Hansen noemde het 'een zeer ernstige situatie'.

Hoewel het leger na de signaleringen ingeschakeld werd, zijn de drones niet neergehaald vanwege veiligheidsoverwegingen. Burgers op de grond zouden volgens de autoriteiten niet in gevaar zijn geweest. De eigenaren van de drones wilden volgens de politie laten zien waartoe ze in staat zijn, en kijken hoe Denemarken zou reageren. De politie wil niet zeggen of de drones vanuit Rusland kwamen. In het verdere onderzoek zal worden gekeken naar schepen in de buurt van Denemarken, waar de drones mogelijk vandaan kwamen.

In Kopenhagen werden gisteren 20,000 reizigers de dupe van de sluiting van het vliegveld. De prognose is dat een deel van het vliegverkeer op de luchthaven vandaag nog hinder zal ondervinden als gevolg van de drones.