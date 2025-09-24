Trump bij de VN: 'Oekraïne kan alle land terugwinnen'

Zeven oorlogen beëindigd

Trump begon zijn speech door te zeggen dat er veel veranderd was sinds hij zes jaar geleden de VN toesprak. Volgens Trump is de 'vrede' die hij op twee continenten had gebracht inmiddels verstoord door oorlogskanonnen. Naar eigen zeggen had Trump de volgende oorlogen gestopt: Thailand en Cambodja, Kosovo en Servië, Congo en Rwanda, Pakistan en India, Israël en Iran, Egypte en Ethiopië, en Armenië en Azerbeidzjan.

'Geen president of premier en zelfs geen ander land heeft ooit iets gedaan dat daar zelfs maar in de buurt kwam. Ik ben zeer vereerd dat te hebben gedaan.' Trump haalde na deze uitspraken uit naar de VN. Volgens hem heeft de organisatie hem nooit geholpen. Bovendien zou de VN volgens Trump meer moeten doen dan nu gebeurt.

Oekraïne

Opvallender was de ommezwaai die Trump aankondigde betreffende de oorlog in Oekraïne. Voorheen was zijn standpunt dat de oorlog beëindigd moest worden door Oekraïense gebieden af te staan aan Rusland. 'Je hebt niet de kaarten', zei Trump begin dit jaar in de Oval Office tegen de Oekraïense president Zelensky. Gisteren draaide Trump bij na Zelensky te hebben gesproken. Op zijn eigen platform Truth Social postte hij na de VN-bijeenkomst een lang bericht over zijn visie op de oorlog.

Oekraïne zou volgens Trump met steun van de Europese Unie en de NAVO heel het land in zijn originele vorm kunnen terugwinnen. Volgens Trump is dit een optie aangezien Rusland een 'papieren tijger' is. 'Rusland is al drie en een half jaar doelloos aan het vechten in een oorlog die een echte militaire macht minder dan een week zou kosten om te winnen.'

Trump lijkt in te zien dat zijn toenaderingspogingen tot Rusland niet werken. Een voorbeeld hiervan is de bijeenkomst met Poetin in Alaska van afgelopen maand. Rusland weigerde nadien om met Oekraïne in gesprek te gaan.