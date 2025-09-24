Tijgermug in opmars: 'overheid hoeft geen maatregelen te nemen'

De tijgermug komt steeds vaker in Nederland voor. De Raad van State oordeelde dat de overheid niet meer hoeft te doen om verspreiding te voorkomen.

Steeds vaker tijgermuggen

Wilfred Reinhold van Platform Stop Invasieve Exoten zet zich al jaren in tegen de verspreiding van de tijgermug. Dit type mug steekt ook overdag en verspreidt bovendien tropische ziektes zoals dengue en zika. Een van de manieren waarop de mug zich verspreidt is via geïmporteerde autobanden. Wanneer deze banden nat zijn kan de mug er in Zuid-Europa eitjes in leggen, die vervolgens uitkomen in Nederland. Daarom is het ook verboden om natte autobanden te importeren.

Volgens Reinhold moet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) er beter op toezien dat dit niet gebeurt. De staatssecretaris van Volksgezondheid vond dit niet nodig, waarop Reinhold naar de rechter stapte, die hem ongelijk gaf. De Raad van State is woensdag tot hetzelfde oordeel gekomen.

De tijgermug komt ook steeds vaker mee terug naar Nederland via de auto's en caravans van toeristen die terugkeren uit Zuid-Europa. Aangezien de eitjes kunnen overleven in een laagje water heeft de NVWA hierover de bovenstaande campagne gemaakt. Terugkerende toeristen worden hierin verzocht om dingen waarin water heeft gestaan goed schoon en droog te maken.

Wachten tot de tijgermug zich hier vestigt

Volgens experts is het een kwestie van tijd voordat de Aziatische tijgermug zich definitief in Nederland vestigt. Muggenexpert Bart Knols zei in juli in gesprek met NU.nl dat de soort zich hier binnen 3 tot 5 jaar zal gaan vestigen. In België en delen van Duitsland komt de mug al veel voor.

We worden volgens Knols ingesloten vanuit het zuiden. De expert zei dat de Europese Unie het probleem veel te laat heeft aangepakt, aangezien muggen natuurlijk geen grenzen kennen. Dat de mug hier is betekent volgens Knols echter niet dat we dan ook de virussen hebben die de muggen in andere landen met zich meedragen.