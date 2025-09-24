Activistenvloot Global Sumud Flotilla meldt nachtelijke Israëlische aanvallen

Opvarenden van de internationale activistenvloot die Gaza via zee willen bereiken om humanitaire hulpmiddelen te leveren zeggen aangevallen te zijn door Israël.

Nachtelijke aanvallen

In een statement op X zeggen de pro-Palestijnse activisten dat de vloot vannacht mogelijk is aangevallen door Israël. Binnen enkele dagen nadert de vloot Gaza. In het statement wordt gesproken over toenemende escalaties. Meerdere boten zouden explosies hebben gemeld. Daarnaast zouden er 'ongeïdentificeerde objecten' op en naast de boten zijn gegooid, die 'significante schade' veroorzaakten en de communicatie ernstig verstoorden. De organisatie zegt dat er in de buurt van de vijftig boten 13 explosies zijn gehoord. Rondom een van de boten zouden in de afgelopen 24 uur 13 laagvliegende drones zijn gesignaleerd.

De organisatie vreest dat Israël militaire acties tegen de vloot wil verantwoorden door middel van een smeercampagne. Israël noemt de vloot de 'Hamas-flotilla', een frame dat volgens de organisatie wordt gebruikt om Israëlisch ingrijpen te verantwoorden. De Italiaanse marine heeft inmiddels een fregat gestuurd om de vloot te ondersteunen en hulp te kunnen bieden wanneer nodig. De Italiaanse defensieminister Guido Crosetto heeft de aanvallen op de vloot sterk veroordeeld. Hij zei echter niet expliciet dat de aanvallen vanuit Israël kwamen.

De Italiaanse buitenlandminister Antonio Tajani heeft Israël gevraagd om de veiligheid van Italiaanse burgers op de vloot te waarborgen. 'Elke operatie van Israelische troepen moet in overeenstemming met het internationaal recht worden uitgevoerd, onder het principe van absolute voorzichtigheid'.

Nederlanders op de vloot

Onder de opvarenden bevinden zich minstens 20 Nederlanders. SP-kamerlid Sarah Dobbe stelde op 2 september vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken over de bescherming van Nederlandse burgers op de vloot. Minister van Weel liet weten dat zijn ministerie Israël op de hoogte heeft gebracht van het feit dat er Nederlandse staatsburgers betrokken zijn. Tevens heeft Nederland Israël opgeroepen om geen geweld tegen de vloot en hun opvarenden te gebruiken.