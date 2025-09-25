Rellen in Den Haag: meerdere partijen weigeren veroordelend pamflet te ondertekenen

Gezamenlijk statement

Vandaag vindt het debat over het extreemrechtse geweld in Den Haag van afgelopen zaterdag plaats. Het was de intentie om met alle partijen, van links tot rechts, het geweld in Den Haag van afgelopen weekend gezamenlijk te veroordelen in een pamflet. Het bleek echter dat niet alle partijen het statement wilden ondertekenen. ChristenUnie, VVD, PVV, CDA, NSC, SGP, BBB, FVD, en JA21 ondertekenden de verklaring, waarin de partijen 'met klem' het extreemrechtse geweld op het Malieveld veroordelen.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

GroenLinks-PvdA, D66, SP, Denk, Volt en de Partij voor de Dieren haakten op het laatste moment af. D66, wiens partijkantoor werd vernield, weigert om op een pamflet te staan met de PVV en FVD. De uitlatingen van die partijen hebben volgens hen bijgedragen aan de sfeer waarin het geweld kon plaatsvinden. D66-Kamerlid Jan Paternotte vond het initiatief van CU 'supersympathiek', maar noemde het 'totaal ongeloofwaardig' dat de PVV en FVD het pamflet ondertekenden.

SP-leider Jimmy Dijk zei ook niet op een pamflet te willen staan met 'zowel de makers van de voedingsbodem voor deze problematiek, als de aanjagers ervan'. GroenLinks-PvdA noemt het pamflet ongeloofwaardig: 'Na jarenlang ophitsen en opzetten van groepen mensen, is het niet voldoende om extreemrechts politiek geweld te veroordelen. Dan moet er gestopt worden met het verspreiden van de ideeën die leiden tot het geweld'.

PVV-leider Geert Wilders noemt het via X polariserend dat linkse partijen het pamflet niet ondertekenden. Hierop reageerde Thierry Baudet met 'Lekker inclusief en verbindend weer van D66'.

Bikker hoopt alsnog op verbinding

CU-leider Mirjam Bikker hoopt dat aan het einde van de dag alsnog alle partijen zich hebben aangesloten bij het statement. Vandaag staat volgens Bikker in het teken van het veroordelen van het extreemrechtse geweld. Bikker zei dat ze begrijpt dat de partijen die de verklaring niet hebben ondertekend lijnrecht tegenover de ideeën van PVV en FVD staan. Ze zegt echter wel te hopen dat de democratie zich vandaag verenigt, en dat meningsverschillen met elkaar worden besproken in de plenaire zaal.