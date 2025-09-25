Jimmy Dijk (SP): 'Minister Heinen bagatelliseerde fascisme'

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de rellen in Den Haag van afgelopen zaterdag. Ministers Heinen en Van Oosten kregen al veel kritiek te verduren.

Jimmy Dijk kritisch op ministers

De lijsttrekker van de SP was bijzonder kritisch op demissionair minister Heinen (financiën). Heinen zei op televisie over de rellen: 'Laten we niet alles politiek maken'. Ook de aanvankelijke terughoudendheid van minister van Justitie Van Oosten kon rekenen op kritiek van Dijk. Van Oosten sprak lange tijd niet van extreemrechts geweld, ondanks het feit dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dit wel had aangeraden. Deze houding kon behalve vanuit de SP ook rekenen op felle kritiek van GroenLinks-PvdA, D66, Denk en de Partij voor de Dieren. Politici van de oppositiepartijen stellen dat de minister meer zou moeten normeren.

'Ze lopen door onze straten met Duitse leuzen en hun rechterarm omhoog. En wat zijn jullie aan het doen?', vroeg Dijk zich af over de uitblijvende afkeuring betreffende het extreemrechtse geweld in Den Haag. Dijks uitspraken kwamen op kritiek te staan van VVD-leider Yesilgöz. Volgens haar werden de uitspraken van minister Heinen uit hun verband gerukt. Hij zou namelijk gereageerd hebben op het gesteggel tussen de partijen over wie het klimaat van geweld mogelijk maakte. 'U kunt ministers hier niet gaan wegzetten alsof ze fascisme nuanceren', zei Yesilgöz tegen Dijk.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Reactie Rob Jetten

De laatste spreker was D66-leider Rob Jetten, die bedankte voor de massale steun die zijn partij heeft ontvangen nadat het partijkantoor tijdens de rellen werd vernield. Jetten vroeg zich af waarom het kabinet weigerde om het advies van de NCTV op te volgen, om de rellen als extreemrechts te bestempelen.

Eerder tijdens het debat uitte Jetten al kritiek op Yesilgöz. Hij was van mening dat de VVD-leider ook zelf kon optreden door te normeren, en zich uit te spreken tegen het extreemrechtse geweld en de PVV. 'U hoeft niet bang voor hem te zijn. U kunt zelf een streep trekken als leider van de VVD', zei Jetten over kritiek op Wilders.