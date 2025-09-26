Jan Roos over Paul Römer: 'Elke dictator krijgt een harde plasser van zo’n medewerker'

Liggen nu eindelijk alle geheimen van de tv-wereld op straat?

Was het maar waar. Römers boek Wat is gewoon? is een autobiografische terugblik waarin hij een poging doet zijn carrière in de media met enige humor en zelfspot te beschrijven. Hij schetst zijn ontwikkeling van fysiotherapeut naar invloedrijke tv-maker over een periode van pakweg veertig jaar, waarin hij betrokken was bij iconische programma’s als Big Brother en Bananasplit. Graag hadden we meer gelezen over de machtsspelletjes in Hilversum en de donkere kanten van de Nederlandse tv-wereld, maar we lezen vooral zijn ervaringen als bedenker van formats. Spraakmakende onthullingen blijven uit, we moeten het doen met anekdotes zoals die van de onlangs overleden Joke Bruijs. Zij werd in Bananasplit uit haar appartement gehaald omdat er zich een woning in haar keldergarage zou bevinden, terwijl die van de huisbaas niet bewoond mocht worden. Bij het zien van die plots als woonhuis ingerichte garage, riep Bruijs: ‘Kom maar tevoorschijn, Ralph Inbar!’ Volgens Römer was dit de enige keer dat hij iemand heeft gevraagd om te doen alsof ze de grap niet doorzag. Bruijs werkte eraan mee, zodat alle moeite toch niet voor niets was geweest. Spectaculairder worden de openbaringen niet in Römers boek, want hij gaat namen en rugnummers uit de weg als het spannend wordt. ‘Daar zaten andere belangen achter die ik niet zal verklappen,’ schrijft hij bijvoorbeeld over een voetbaldeal.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Heeft er iemand nog zin om überhaupt iets te lezen dat van familie Römer afkomstig is?

De familienaam roept tegenwoordig gemengde gevoelens op. Nederland is boos op Thijs Römer omdat hij veroordeeld is voor grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik van minderjarigen. Zijn daden worden gezien als ernstig misbruik van macht en vertrouwen, wat diepe verontwaardiging oproept. Waar de naam Römer ooit vooral geassocieerd werd met creativiteit, theater en media, is er sinds de veroordeling van de genoemde viespeuk een schaduw over komen te liggen. Zo kan een familienaam besmet raken door het gedrag van één individu. Voor familieleden zoals Paul Römer, die een eigen loopbaan en reputatie hebben opgebouwd, is dit wrang: zijn prestaties staan los van de misstappen van die andere Römer.

Paul Römer is een Talpa-bobo die héél slecht ligt bij de mannen van Vandaag Inside

Wat vindt Paul Römer van zichzelf?

‘De creatieve kant, productie, uitvoering, financiën, strategie; ik ben graag op alles tegelijk actief en het liefst onder spanning.’

Wat vinden wij van Paul Römer?

Het schoothondje van John de Mol had wel wat harder mogen blaffen.

Wat vinden anderen van Paul Römer?

Jaap Jongbloed – Ik heb bewondering voor zijn creativiteit

Gerda Havertong – Hij was medeverantwoordelijk voor het stoppen van Sesamstraat

Jan Roos – Hij is niets meer dan een vuile rat

Jaap Jongbloed- presentator

‘In 1988 liep hij de redactie op van Jongbloed & Joosten. Ik heb het daar nog weleens over met hem. Astrid Joosten en ik waren samen eindredacteur en we deden een sollicitatieronde voor de functie van producer. Daarvoor had zich ook Paul Römer gemeld, uit de bekende televisiefamilie. Hij had alleen een totaal ander metier, hij was namelijk fysiotherapeut. Wie weet heeft hij genetische aanleg voor het vak, zo dachten we. En dus hebben we hem laten komen: een leuke, pittige, enthousiaste verschijning. Dat we hem hebben aangenomen, is een goede zet geweest. Hij was heel goed met cijfertjes, kon goed managen en combineerde dat met zijn inhoudelijke kant.

Paul dacht enorm goed mee over de creatieve invulling van alle onderwerpen die we maakten. Zo waren we een van de eersten die grappige homevideo’s als entertainment brachten en we maakten persiflages op commercials. Paul had geen ervaring, ons programma was voor hem meteen de ultieme opleiding en hij noemde het zelf ‘hogeschool televisiemaken’. Zijn creativiteit is zijn sterkste kant, daar heb ik bewondering voor. Bij welke zender hij ook zit, commercieel of publiek, als programmamaker is hij altijd in staat om op een nuchtere manier goede, gedegen programma’s te maken.’

Gerda Havertong- Sesamstraat-legende

‘Als NTR-directeur was Paul Römer medeverantwoordelijk voor het besluit dat er vanaf 2018 geen nieuwe afleveringen van Sesamstraat werden gemaakt. De Amerikaanse licentie was volgens hem een heel duur contract en het programma was duur om te maken. Bovendien zei hij dat de doelgroep bijna niet meer keek, hij noemde dat een groter probleem dan de kosten. Maar hoe kwam dat? Römer wisselde Sesamstraat een aantal keren van zender en tijdstip.

Op het laatst kwam Sesamstraat al om 17.00 uur op tv en daarna werd het verbannen naar NPO Zappelin Extra, een van de vele themazenders waar bijna niemand naar keek. Verder wil ik niet meer ingaan op het feit dat Sesamstraat ons is ontglipt. Het was niet fijn. Wel heb ik het inmiddels afgesloten. Veel heb ik niet met Paul Römer te maken gehad, maar ik ga ervan uit dat het een weldenkend persoon is. Sesamstraat was mijn kindje, ik heb het 33 jaar gedaan. Dat ging niet altijd zonder slag of stoot, maar de herinneringen blijven zoet.’

Jan Roos- presentator Roddelpraat

‘Iedereen die voornemens is ons land binnen te vallen is blij met een type als Paul Römer, want hij werkt graag voor de vijand. Hij is iemand die het mooiste uniform en de grootste zak geld kiest, bij wie dan ook. Bij de NPO zat hij te kraaien hoe geweldig de NPO was, toen werd hij overgenomen door Talpa waar hij verkondigde hoe fantastisch Talpa is. Nu roept hij weer hoe geweldig de NPO is omdat hij daar op zoek is naar een goed betaald baantje van onze belastingpoen. Paul Römer is niets meer dan een vuile rat.

Hij is het vleesgeworden probleem van de mainstream media. Hij doet niets liever dan andersdenkenden en andere geluiden cancelen en het podium afpakken van mensen met wie hij het niet eens is, en dat ook nog eens op grove wijze met druk en chantage. Zo heeft hij mijn collega Dennis Schouten bij zich geroepen. Dennis deelt de badjassen uit voor het radioprogramma van Wilfred Genee bij Veronica. Dennis kreeg te horen dat hij per direct moest stoppen met Roddelpraat en met mij, als hij door wilde bij Veronica en bij andere commerciële zenders en de NPO.

Römer vond ons programma politiek incorrect en fout. Wat een ongelooflijke smeerkees ben je dan, als je een jonge man gaat bedreigen en chanteren omwille van zijn mediacarrière. Elke dictator krijgt een harde plasser van zo’n medewerker. Paul Römer is de Goebbels van de Lage Landen. Hij zou met liefde de woordvoerder van Anton Mussert zijn geweest. Hoe fout is die man? Het is vast niet toevallig dat Römer een Duitse achternaam heeft.’