Bart Nijman: ‘Links is eindeloos veel hypocrieter en populistischer dan rechts. Rechts is eindeloos veel fatsoenlijker en beschaafder dan links’

'Geen enkele terughoudendheid wordt betracht om rechts Nederland van extreemrechtse sympathieën te betichten'

Afgelopen jaren waren we getuige hoe links universiteiten voor miljoenen vandaliseerde, panden bekladde, snelwegen en stationshallen blokkeerde, boterzuuraanvallen uitvoerde en het veiligheidsgevoel van Joods Nederland vernielde.

In Den Haag voltrok zich één hooligan-rechtse uitzondering op die door links opzichtig gedoogde regel en natuurlijk domineert dat onmiddellijk het politieke narratief. Geholpen door, het zal eens niet, de morsdode oude media. Gehuil en gejammer galmt overal.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Moeiteloos wordt Wilders als de grote opruier aangewezen. Geen enkele terughoudendheid wordt betracht om rechts Nederland van extreemrechtse sympathieën te betichten. Een wat dommige demissionaire VVD-minister, die een paar dagen eerder een vorige demissionaire minister verving, werd te drogen gehangen om één onhandige beginnersfout, en links vierde weer een pyrrusoverwinning op het populisme.

De waarheid is: vanaf het moment dat ElsFest werd aangekondigd, reageerde het overgrote deel van rechts Nederland terughoudend of lacherig op de demo tegen – nou ja, alles wat links is zo ongeveer. Toen ElsFest vervolgens (en vrij voorspelbaar) gewelddadig escaleerde door hooligangedrag van gefrustreerde figuren die agenten aanvielen en politiewagens in de hens staken, werd op rechts breed en fluks afstand genomen van een evenement waar ze zich überhaupt niet aan verbonden hadden – Wilders letterlijk als eerste. Niemand, echt helemaal niemand, applaudisseerde voor het geweld of drukte de hooligans aan de borst.

Toch wordt van iedereen die twee keer rechts kijkt voordat ie oversteekt geëist dat er afstand genomen wordt. Toch moeten en zullen er grotere krachten als dader worden aangewezen, en ‘het gevaar van extreemrechts’ weer schromelijk worden overdreven.

Gebeurt andersom óóit hetzelfde? In die twee jaar linkse oproer sinds 7 oktober 2023 en alle ellende van XR-karikaturen, nam Frans Timmermans daar ooit afstand van? Nee, hij ging op tv in opruiende taal de haat tegen Israël aanwakkeren met onbewezen aantijgingen tegen de IDF en op zijn eigen congres werden Joodse partijleden geschoffeerd en vernederd.

Hoorden we Esther Ouwehand of de SP ooit tot kalmte manen toen palliewappies het op Joodse instellingen en christelijke lezingenbezoekers voorzien hadden? Waar waren Denk en D66 toen islamitische taxichauffeurs en scooterjongeren een Jodenjacht in Amsterdam hielden? De een hing het grote slachtoffer uit, de ander zocht naar smoesjes om de Joden zelf de schuld te geven.

Allemaal nemen ze lichtzinnig en veelvuldig termen als ‘fascisme’ en ‘racisme’ in de mond, allemaal blijven ze maar haat spugen naar een Nederlandse politicus die al twintig jaar onder persoonsbeveiliging leeft omdat zijn politieke voorganger werd afgemaakt nadat hij jarenlang met haat bespuugd werd door politici.

Links is eindeloos veel hypocrieter en populistischer dan rechts. Rechts is eindeloos veel fatsoenlijker en beschaafder dan links. Links is moreel en ideologisch bankroet en het hypocriete gejank waarmee ze grip willen houden op een uitgeblust verhaal dat niemand nog wil horen, is strontvervelend.