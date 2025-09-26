130 middeleeuwse graven met grafschatten gevonden in Nijmegen

Merovingisch grafveld

De archeologen hebben onder de voormalige sportvelden van SV Hatert een vroegmiddeleeuws grafveld uit de Merovingische tijd (450-725 na Chr.) ontdekt. Het gaat om minstens 130 graven van vrouwen, mannen en meerdere kinderen, schrijft de gemeente Nijmegen. De meeste graven bevatten grafgiften, waaronder gouden en zilveren munten, zwaarden en dolken, en verschillende type sieraden.

Gouden en zilveren munten

De opgraving was onderdeel van een onderzoek vooraf aan de aanleg van een nieuwe woonwijk in Winkelsteeg. De graven waren in de eerste instantie in nette rijen naast elkaar aangelegd, op een kleine begraafplaats van ongeveer 30 bij 45 meter. In een latere fase zijn de graven deels boven de oude graven aangelegd. Bijna alle menselijke resten zijn volledig vergaan, maar de grafgiften zijn dus bewaard gebleven.

Hoge verwachtingen

De verwachtingen waren al hoog, aangezien in 2021 bij nabij de plaats van het onderzoek al een bijzondere schaal van blauw glas werd gevonden in een Romeins graf. Naast het vroegmiddeleeuwse grafveld bleken onder de sportvelden ook resten van boerderijen uit de ijzertijd en de Romeinse tijd te liggen. De vondst van het grafveld is significant. Er was nog weinig bekend over de vroegmiddeleeuwse bewoning van Nijmegen ten zuiden van de Waal. Het is bewijs dat er een bloeiende gemeenschap leefde in de omgeving van Winkelsteeg.

Een gouden fibula met halfedelstenen

De vermoedelijke herkomst van de grafgiften wijst erop dat de mensen niet geïsoleerd leefden. Volgens Wethouder Cultureel Erfgoed Tobias van Elferen hadden ze een netwerk dat tot in vele hoeken van het Frankische rijk reikte, en daarbuiten. Dit bevestigt volgens de wethouder het beeld van Nijmegen als levendige en strategische stad door de eeuwen heen.

Verder onderzoek

Het onderzoek is volgens de gemeente net afgerond en eerst stilgehouden om schatgraverij te voorkomen. De komende maanden zullen de vondsten verder worden onderzocht door de archeologen van de gemeente en andere experts. De ijzeren voorwerpen bleken erg verroest te zijn. Een deel van deze voorwerpen is onderzocht door middel van röntgen. Op deze foto's zijn de voorwerpen goed herkenbaar. Er kwamen bijvoorbeeld enkele met zilver ingelegde gespen en gordelbeslag tevoorschijn. Een deel van de vondsten zal vanaf volgende week voor het publiek te bewonderen zijn in de hal van het stadhuis van Nijmegen.