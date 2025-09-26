Britse premier Starmer wil digitale ID verplichten

Als het aan de Britse premier Keir Starmer ligt krijgen alle werkende volwassen een digitale ID, de zogenoemde Brit-card. Het plan ondervindt veel weerstand.

Brit card

De Brit card zou een digitale ID zijn voor werkenden. Het zou illegale migranten ervan moeten weerhouden om zich te vestigen in Groot-Brittannië, omdat het moeilijker zou worden om werk te vinden zonder de Brit-card. Er zou nieuwe wetgeving voor nodig zijn om het plan te realiseren. Privacy-activisten hebben felle kritiek op het plan. Zij vrezen dat de Britse autoriteiten op termijn tot alle gegevens toegang krijgen en waarschuwen voor een Big Brother-scenario.

Het plan ligt in lijn met de sterkere aanpak van illegale migranten, zoals door Starmer werd aangekondigd in een ingezonden stuk in The Telegraph. Starmer's partij Labour staat in de peilingen achter op de Reform UK-partij van Nigel Farage, die hard wil ingrijpen tegen illegale migratie en daarvoor brede steun onder Britten heeft vergaard.

Uit de live poll van Politico blijkt dat de partij van Farage momenteel 31% van de stemmen zou ontvangen. Fors meer dan het Labour van Starmer, dat op de tweede plaats staat met 23%. Farage wordt in toenemende mate als grote kanshebber voor het Britse premierschap beschouwd. De Brit card is een van de middelen die Starmer voorstelt om illegale migratie in te perken. Volgens Starmer is er een hardere aanpak van migratieproblemen nodig. Dit zou volgens hem moeten voorkomen dat populistische anti-migratiepartijen zoals Reform verder opkomen.

Kritiek van Farage

Het plan van Starmer kan ook rekenen op felle kritiek van Farage. In een video op X zegt hij dat een digitale ID de illegale migratie niet zou verminderen. Volgens Farage is het slechts een middel om de bevolking in de gaten te kunnen houden.

Farage vergelijkt de voorgestelde ID's met de digitale vaccinatiebewijzen in de coronatijd, die volgens hem alleen maar onhandig waren en de verspreiding van de ziekte niet tegenhielden. Daarnaast sprak Farage zijn zorgen uit over de digitale infrastructuur rondom de ID's. Buitenlandse overheden en andere groepen zouden de databases kunnen hacken.