Mag Israël meedoen aan Songfestival? Landen stemmen begin november

Stemming over deelname Israël

Vanwege de oorlog in Gaza staat de deelname van Israël aan het Songfestival onder druk. EBU-voorzitter Delphine Ernotte-Cunci heeft hierover een brief gestuurd naar de 68 EBU-leden. Ze sprak van grote verdeeldheid over de deelname van Israël aan het evenement. 'Daarom heeft de raad van bestuur besloten dat de beslissing hierover een bredere democratische basis verdient'. De omroepen mogen begin november via een onlinestemming besluiten over de deelname van Israël.

De omroepen van Nederland, Ierland, Slovenië, IJsland en Spanje hadden voor de verzending van de brief al aangekondigd dat ze het Songfestival boycotten als Israël mag deelnemen. Cornald Maas, lid van de Nederlandse selectiecommissie en commentator, liet aan tafel bij de talkshow Eva weten dat Nederland de brief ook heeft ontvangen, en dat de stemming mogelijk anoniem zal zijn. Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Australië hebben al gezegd een boycot te weigeren.

Verdeeldheid over benodigde meerderheid

Momenteel heerst er nog verdeeldheid over de meerderheid die nodig zal zijn om Israël uit te sluiten. de EBU houdt het op een simpele meerderheid van boven de 50%. De Israëlische publieke omroep KAN heeft echter aangegeven te verwachten dat er een grens van driekwart meerderheid wordt verwacht. Daarnaast gaf de Israëlische omroep aan te hopen dat het songfestival 'zijn culturele en niet-politieke identiteit behoudt'.

De EBU-landen zijn onderling verdeeld over de deelname van Israël. De Belgische omroepen VRT en RTBF hebben nog geen duidelijkheid gebracht over hun stem. De Vlaamse omroep VRT zal pas begin november duidelijkheid geven. De Franstalige omroep RTBF gaf eerder aan af te willen wachten tot december, maar zal nu dus eerder moeten besluiten. De VRT zei eerder wel een krachtig signaal van de EBU te verwachten, aangezien ze het standpunt van de afhakende landen wel delen. De omroep zei bij uitblijven van een dergelijk signaal zich het recht voor te behouden om het Songfestival niet langer uit te zenden.