Voormalig Brits premier Tony Blair leidt mogelijk het na-oorlogse bestuur in Gaza

Er zijn gesprekken gaande om voormalig Brits premier Tony Blair aan te stellen als bestuurder van Gaza wanneer de oorlog is beëindigd.

Toni Blair als bestuurder Gaza

Voormalig Brits premier Sir Tony Blair is betrokken bij gesprekken over het leiden van een na-oorlogse overgangsautoriteit in Gaza, meldt de BBC. Het plan, dat naar verluidt steun heeft van het Witte Huis, zou Blair aan het hoofd plaatsen van een bestuursorgaan gesteund door de VN en de Golfstaten. Volgens het plan wordt de bestuurlijke controle later teruggegeven aan de Palestijnen. Blair heeft benadrukt dat hij geen voorstel zou ondersteunen dat leidt tot de verdrijving van de Gazaanse bevolking.

In augustus nam Blair deel aan een vergadering met Trump over toekomstplannen voor Gaza. Het voorgestelde orgaan, de Gaza International Transitional Authority (GITA), zou vijf jaar lang Gaza gaan besturen. Het model is gebaseerd op eerdere internationale overgangsadministraties zoals in Oost-Timor en Kosovo. De GITA zou aanvankelijk in Egypte gevestigd worden en pas later in Gaza. Een multinationale vredesmacht zou hier ondersteuning bij moeten bieden.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Verschillende toekomstplannen voor Gaza

de afgelopen maanden zijn er verschillende internationale plannen voor Gaza gepresenteerd. De VS overwoog een “langetermijnbeheer” van Gaza. Hierdoor zou Gaza volgens Trump 'de Rivera van het Midden-Oosten' worden. Een Arabisch voorstel om onafhankelijke experts te laten regeren en internationale vredesmachten toe te laten werd afgewezen door de VS en Israël. In juli presenteerden Frankrijk en Saoedi-Arabië een plan voor een “transitiecommissie” onder de Palestijnse Autoriteit. Dit voorstel werd toen gesteund door de meerderheid van de VN-leden.