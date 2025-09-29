Moldavië kiest voor Europa: Russische desinformatiecampagne verslagen

Verkiezingen Moldavië

De pro-Europese partij PAS van president Sandu heeft gisteren de verkiezingen gewonnen met een meerderheid. PAS behaalde 50,1 procent van de stemmen, waarmee 55 van de 101 zetels in het parlement zijn gewonnen. Hiermee behoudt de partij de absolute meerderheid in het parlement en bestaat er geen afhankelijkheid van andere partijen. Het pro-Russische Patriottische Blok werd tweede met 24,2% van de stemmen. Partijleider Igor Dodon riep op om maandagmiddag tegen de uitslag te protesteren bij het parlementsgebouw in de hoofdstad Chișinău. Volgens hem is de regeringspartij in paniek en overweegt die een 'scenario die de wet en democratische normen overtreden'.

Eerder had Dodon op nationale televisie al de verkiezingsoverwinning uitgeroepen in zijn eigen voordeel, nog voordat er exitpolls waren gepubliceerd. De verkiezingen in Moldavië worden beschouwd als keuzemomenten tussen een pro-Europees pad of een terugkeer naar Russische invloedssfeer. De uitslag van gisteren bevestigt de Europese koers die het land vaart onder president Maia Sandu. De opkomst lag dit jaar iets hoger dan in eerdere jaren, net boven de 52%.

Russische desinformatie en beïnvloeding

In aanloop naar de verkiezingen en op de dag zelf waren er veel tekenen van Russische pogingen om de verkiezingen te beïnvloeden en Moldavië te destabiliseren. De Moldavische diaspora die vanuit het buitenland stemt, vormt een belangrijk deel van de achterban van PAS. Volgens het Moldavische ministerie van Buitenlandse Zaken waren er bommeldingen bij de stembureaus in Roemenië, Spanje, Italië en de Verenigde Staten.

In Moldavië was het al langer onrustig in aanloop naar de verkiezingen. Minister-president Dorin Recean waarschuwde al dat Rusland miljoenen investeerde in het op grote schaal kopen van stemmen en het uitvoeren van cyberaanvallen op de Moldavische regering. De BBC ontdekte via een undercover reporter een netwerk dat mensen geld beloofde in ruil voor het verspreiden van pro-Russische propaganda en desinformatie over de partij van president Sandu.

Deelnemers aan het netwerk werden daarnaast betaald om in het geheim supporters van de pro-Russische oppossitiepartijen te filmen en een zogenaamde 'poll' af te nemen. Deze poll werd afgenomen in naam van een niet bestaande organisatie, wat illegaal is. De selectief samengestelde poll zou gebruikt kunnen worden om de uitkomst van de verkiezingen te betwisten.