Timmermans over Wilders: 'Dronken oom op feestje die domme dingen zegt'

'Dronken oom'

Frans Timmermans haalde tijdens zijn toespraak op het verkiezingscongres van GroenLinks-PvdA hard uit naar Wilders. Hij herhaalde dat Wilders een voedingsbodem creëert voor rellen zoals die in Den Haag. Timmermans vergeleek Wilders met 'die dronken oom op feestjes die dingen zegt die niet kunnen, maar die iedereen maar laat praten'. Timmermans waarschuwde dat Wilders echter geen dronken oom is, maar de leider van de grootste fractie in de Tweede Kamer.

Wilders is volgens hem te weinig weersproken, wat heeft geleid tot de sterke groei van de PVV. Het feit dat de PVV nog bovenaan staat in de peilingen komt volgens Timmermans doordat populisten zoals Wilders 'de hemel beloven' en vervolgens anderen de schuld geven als zij het zelf niet kunnen waarmaken.

GL-PvdA het enige alternatief

Timmermans presenteerde zijn partij als het 'enige alternatief' voor wat hij de 'rechtse stilstand' noemt. Volgens hem staat de partij voor de 'sociale meerderheid' van mensen die wel iets voor elkaar over hebben. Dit type retoriek gebruikte hij de afgelopen weken vaker tijdens debatten.

Jesse Klaver sprak voor Timmermans. Hij noemde Wilders een aanjager van 'democratisch vandalisme', waartegen moet worden opgestaan. Daarnaast opende hij de aanval op het CDA, die in de peilingen even groot als GL-PvdA zijn. 'Henri Bontenbal rekent zich al rijk', zei Klaver, doelend op het recente interview van CDA-leider Bontenbal in NRC, waarin hij zei premier te willen worden. Volgens Klaver wil het CDA verder gaan met het voeren van VVD-beleid. De plannen van Bontenbal zouden volgens hem leiden tot bezuinigingen, hogere huren en duurdere boodschappen.

Reactie Wilders

Wilders was afgelopen zaterdag zelf in Denemarken om te spreken op een bijeenkomst van de rechts-populistische Deense Volkspartij. Via X reageerde hij op de uitspraken van Timmermans. Wilders zei dat Timmermans in paniek is. 'Dronken oom? Hooguit dronken van geluk na de overwinning op 29/10!', schreef Wilders.