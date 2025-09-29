Greta Thunberg ontkent dat Gaza-vloot een publiciteitsstunt is

De vloot van Global Sumud Flotilla is onderweg naar Gaza om hulpgoederen te leveren. Greta Thunberg ontkent dat het een publiciteitsstunt is.

Geen publiciteitsstunt

BBC-journalist Laura Kuenssberg vroeg Greta Thunberg via een videoverbinding of de vloot een publiciteitsstunt is. Volgens Kuenssberg zijn er veel humanitaire organisaties die hun best doen om hulp in Gaza te leveren. Ook voeren vele regeringen volgens haar de druk op Israël op om meer hulp in Gaza toe te laten.

Kuenssberg vraagt na het benoemen van deze constateringen aan Thunberg, of de vloot waar zij onderdeel van uitmaakt geen publiciteitsstunt is. Thunberg antwoordde: 'Ik denk niet dat iemand zijn leven zou wagen voor een publiciteitsstunt'. De vloot is volgens haar ook een boodschap aan de bevolking van Gaza. 'Wanneer onze regeringen tekort schieten, zullen de mensen opstaan.'

Vloot nadert Gaza

Naar verwachting zal de vloot op dinsdag 30 september of woensdag 1 oktober aankomen in Gaza. Momenteel wordt de vloot beschermd door Spaanse en Italiaanse marineschepen. Israël heeft de vloot meermaals belachelijk gemaakt. In juni noemden de Israëliërs het schip waar Thunberg op vaart een 'selfie-jacht'.

Het Israëlische leger controleert al lange tijd de wateren rondom Gaza. Israël heeft aangegeven dat de vloot niet in Gaza zal kunnen aanmeren. De missie om, zoals in de woorden van Thunberg, 'Israëls illegale en onmenselijke belegering van Gaza via de zee te doorbreken', zal daardoor lastig te behalen zijn.

Eerder deze maand werden twee van de boten vermoedelijk aangevallen door drones nabij de Tunesische haven Sidi Bou Said. De Tunesische autoriteiten weerspraken deze bewering. De recentere vermoedelijke droneaanval van afgelopen woensdag voor de kust van Kreta leidde ertoe dat de vloot inmiddels beschermd wordt door de Spaanse en Italiaanse marineboten.

Thunberg werd eerder dit jaar samen met elf andere activisten op het schip de Madleen opgepakt door Israël. Dit was de eerste poging van Thunberg om via internationale wateren hulpgoederen naar Gaza te brengen. Ze werd toen uitgezet naar haar thuisland Zweden.