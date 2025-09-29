Kijken: China opent hoogste brug ter wereld (625 meter)

In China is op zondag 28 september de hoogste brug ter wereld geopend. Bekijk hieronder de beelden van de bouw en het eindresultaat.

Hoogste brug ter wereld

De Huajiangkloofbrug over de Beipan-rivier in de provincie Guizhou is de nieuwe recordhouder in de categorie hoogste brug ter wereld. De afstand tussen het wegdek en de bodem van het ravijn bedraagt maar liefst 625 meter. Dat is meer dan twee keer zo hoog als de hoogste brug van hetzelfde type in de Verenigde Staten, de Royal Gorge Bridge in Colorado uit 1929, die 'slechts' 321 meter hoog is.

De brug onder constructie in oktober 2023

Het record bleef tot 2016 in handen van deze oude Amerikaanse brug, totdat de titel werd afgenomen door de Dugebrug die 565 meter hoog is. De Dugebrug ligt ook in de Chinese provincie Guizhou. De nieuwe recordhouder bevindt zich nu echter 200 kilometer stroomafwaarts. De totale lengte van de Huajiangkloofbrug is 2890 meter, waarvan 1420 meter de kloof overbrugt. De twee pylonen die het wegdek dragen zijn respectievelijk 262 en 205 meter hoog.

Vaklieden aan het werk in juni 2025

De bouw begon op 18 januari 2022, en duurde in totaal dus net geen vier jaar. De bouwkosten worden geschat rond de 250 miljoen euro. Voor de bouw van de brug duurde het 70 minuten om van de ene naar de andere kant van het ravijn te komen. Nu de brug geopend is, is de reistijd afgenomen naar iets langer dan een minuut.

Blik op de brug vanaf boven, 26 september 2025.

De brug werd gebouwd om de provincie Guizhou economisch en ruimtelijk beter te integreren met de rest van China. De provincie kent een moeilijk terrein, waardoor het op economisch gebied altijd achtergesteld is geweest op de rest van het land. Daarnaast is het de bedoeling dat het toerisme in de regio wordt gestimuleerd. In 1980 waren er nog slechts 2900 bruggen in de provincie, momenteel zijn er 32,000 bruggen gebouwd of onder constructie.