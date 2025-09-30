Zorgen over het lot van journalisten op Gaza-vloot

Gaza-vloot nadert bestemming

De vloot Global Sumud Flotilla nadert Gaza. Op de live tracker op de website van de organisatie valt te zien dat de vloot zich momenteel boven Egypte bevindt. De vloot waar Greta Thunberg deel van uitmaakt komt naar verwachting vandaag of morgen aan in Gaza. Israël heeft al aangekondigd dat Gaza niet bereikt zal kunnen worden. Het land controleert de wateren rondom Gaza al langere tijd.

De vloot geniet momenteel bescherming van Italiaanse, Spaanse en Griekse marineschepen. Gisteren werd via Reuters bekend dat ook Turkije de activisten monitort door drie drones mee te laten vliegen. Global Sumud Flotilla nadert momenteel de locatie waar de vorige Gaza-vloot werd onderschept. Dit resulteerde in de uitzetting van Greta Thunberg naar haar thuisland Zweden.

Zorgen over lot van journalisten

De Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) uitte haar zorgen over het lot van de opvarende journalisten. Volgens de organisatie zijn er minstens 7 journalisten uit Noord-Afrika bezig met journalistieke missies op de vloot. De IFJ heeft Israël opgeroepen om de veiligheid van de journalisten te garanderen en hen in overeenstemming met het internationaal recht te behandelen. Tevens riep de Federatie alle andere journalisten aan boord van de vloot op om met hen in contact te treden.

222 journalisten gedood in Gaza

De IFJ wijst er in haar statement op dat er inmiddels 222 journalisten en media-personeel zijn omgekomen in Gaza. De Federatie zegt bezorgd te zijn over de 'voortdurende en onvergefelijke' strijd tegen de vrijheid van pers die door Israël wordt gevoerd. De secretaris-generaal van de IFJ, Anthony Bellanger, heeft de strijdende partijen in Gaza opgeroepen om de veiligheid van journalisten te waarborgen. Bellanger wees erop dat journalisten en media-personeel als burgers behandeld moeten worden, en ongestoord hun werk moeten kunnen uitvoeren.