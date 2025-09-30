NSC wil aangifte tegen Marjolein Faber wegens lekken uit ministerraad

NSC-leider Eddy van Hijum wil dat premier Schoof aangifte doet tegen oud-minister Marjolein Faber wegens het lekken van gesprekken uit de ministerraad.

Lekken in memoires

Faber's boek Mij krijgen ze niet klein, verscheen afgelopen vrijdag, en heeft inmiddels veel stof doen opwaaien. Politicologen en verslaggevers merkten op dat het boek vooral een persoonlijke lofzang is, waarin Faber vooral anderen de schuld geeft van het falen van het kabinet.

Inmiddels is gebleken dat Faber mogelijk ambtelijke geheimen uit de ministerraad heeft gelekt in het boek. Faber beschrijft in het boek de besprekingen in de ministerraad over het strengere asielbeleid dat zij voor zich zag.

'Toen het stuk eenmaal in de ministerraad voorlag, wilde de minister van Binnenlandse Zaken de helft uit mijn voorstel slopen. Alles wat maar enigszins streng was moest eruit. Zinnen werden afgezwakt of weggestreept. Zo wilde minister Uitermark de maatregelen die opgenomen moesten worden in de noodwet niet in het regeerprogramma hebben.’

Ambtsmisdrijf

Hoogleraar Staatsrecht Wim Voerman vroeg zich via X af of deze uitspraak van Faber geen ambtsmisdrijf is, aangezien er een geheimhoudingsplicht geldt binnen de ministerraad. Alles wat in de Trêveszaal wordt besproken dient geheim te blijven totdat de notulen na 25 jaar worden geopenbaard.

Het NRC schrijft dat het idee daarachter is dat het kabinet 'met één mond’ dient te spreken. Als ministers openlijk verschillen van mening over de genomen kabinetsbesluiten dan kan dat het maatschappelijk draagvlak voor die besluiten ondermijnen. Het is de bedoeling dat de ministers binnen de Trêveszaal hun meningen uitwisselen, maar zich daarna gezamenlijk achter de beraadslaging scharen.

Aangifte tegen Faber

NSC-leider Van Hijum, die zelf nog met Faber in de ministerraad zat, roept premier Schoof op om aangifte te doen tegen Faber. 'Faber lapt de wet aan haar laars. Het gesprek in de ministerraad moet veilig gevoerd kunnen worden.' Volgens Van Hijum ondermijnt Faber het vertrouwen in de samenwerking, ook in toekomstige kabinetten. Kamerleden van Volt, NSC en Denk willen dat de Hoge raad een onderzoek naar Faber instelt.