Zetelpeiling: 1 op de 3 kiezers vindt dat Geert Wilders tot geweld aanzette

PVV nog steeds de grootste

Er zijn geen grote electorale verschuivingen waar te nemen in de nieuwste zetelpeiling. De PVV van Geert Wilders is nog steeds de grootste partij, met 31 zetels. Het CDA (25) en GL-PvdA (23) volgen. De enige partij die groei heeft doorgemaakt is D66. De partij van Rob Jetten steeg van 13 naar 15 zetels. Slechts één kiezer die deelnam aan de steekproef gaf aan dat de aanval op het partijkantoor van D66 een reden was om op de partij te stemmen.

Het politieke geweld in Den Haag heeft volgens de zetelpeiling weinig invloed gehad op de stemkeuze van de ondervraagden. De stijging van D66 is te danken aan de middenkoers die de partij aanhoudt. Daarnaast is Rob Jetten momenteel de meest populaire lijsttrekker onder links-progressieve kiezers, met een waardering van 7,4. 36 procent van de D66-kiezers zegt op de partij te gaan stemmen vanwege Rob Jetten.

Kiezers: Wilders zette aan tot geweld

Ipsos I&O besteedde uitgebreid aandacht aan de reactie van de kiezers op het recente geweld in Den Haag. De PVV en GL-PvdA worden als vaakste genoemd als partijen die de gebeurtenissen in Den Haag gebruikten voor het eigen politieke gewin. 49 procent vond dat de PVV zich hier schuldig aan maakt. 32 procent zegt hetzelfde over GL-PvdA.

Binnen de PVV-kiezers zegt 6 procent dat de PVV de rellen gebruikte voor politiek gewin. 64 procent vond dat GL-PvdA zich hier schuldig aan maakte. Omgekeerd stak 7 procent van de GL-PvdA-stemmers de hand in eigen boezem. Echter vond 81 procent dat de PVV de rellen voor eigen gewin inzette.

4 op de 10 ondervraagden gaf aan het eens te zijn met de uitspraak: ‘Demonstranten die geweld gebruikten werden daartoe (mede) aangezet door uitspraken van sommige politici’. Onder de mensen die het daarmee eens waren gaf 8 op de 10 aan dat Geert Wilders volgens hen tot geweld aanzette. Dit is 31 procent van alle kiezers. Caroline van der Plas (27%), Dilan Yesilgöz (26%) en Lidewij de Vos (14%) worden ook als schuldigen aangewezen.