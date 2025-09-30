Kookeilanden met bar worden steeds populairder

De keuken is het hart van het huis geworden. Hier wordt niet alleen gekookt, maar ook gegeten en gepraat. Een kookeiland past perfect bij deze manier van leven. Een kookeiland met bar heeft twee functies. Je kunt er koken en mensen kunnen er zitten om te eten of te praten. Dit is handig tijdens het koken omdat je gezelschap hebt. Voor een kookeiland heb je wel ruimte nodig. Rondom het eiland moet minimaal 90 centimeter vrij zijn. Anders kun je er niet goed omheen lopen. Nog beter is om 120 centimeter aan loopruimte in te calculeren voor meer comfort.

Voordelen van een kookeiland

Een kookeiland geeft extra werkruimte. Je hebt meer plek om spullen neer te zetten tijdens het koken. Ook kun je er goed met meerdere mensen tegelijk werken. Binnenin het eiland kun je veel opbergen. Laden en kastjes bieden plek voor pannen, borden en ander kookgerei. Zo blijft je keuken netjes omdat alles een plek heeft. De bar is handig voor een snel ontbijt of lunch. Kinderen kunnen er hun huiswerk maken terwijl jij kookt. Ook voor gasten is het een gezellige plek om te zitten.

Wat komt er bij kijken

Een kookeiland installeren is niet simpel. Er moeten leidingen door de vloer voor stroom en water. Ook gas als je een gasfornuis wilt. Dit moet je van tevoren goed plannen. De afzuiging is ook anders dan bij een gewone keuken. Je hebt een speciale eilandafzuigkap nodig die aan het plafond hangt. Deze kappen zijn er in verschillende stijlen. Het werkblad kan van verschillende materialen zijn. Natuursteen is mooi maar duur. Composiet is goedkoper en ook stevig. Hout geeft een warme uitstraling maar heeft meer onderhoud nodig.

Verschillende stijlen

Een modern kookeiland is vaak strak en wit of zwart. Handgrepen zijn minimaal of helemaal niet zichtbaar. Het werkblad is meestal van composiet of graniet. Een landelijke stijl heeft meer details. Denk aan houten fronten en een natuurstenen werkblad. Ook kranen en handgrepen zijn vaak van klassieke vormen. Keukenwinkels zoals Wooning helpen bij het ontwerpen van je keuken.

Zij weten wat mogelijk is en welke oplossingen het beste werken. Ook kunnen zij alle installaties regelen.