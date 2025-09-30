Kookeilanden met bar worden steeds populairder

Voordelen van een kookeiland
Een kookeiland geeft extra werkruimte. Je hebt meer plek om spullen neer te zetten tijdens het koken. Ook kun je er goed met meerdere mensen tegelijk werken. Binnenin het eiland kun je veel opbergen. Laden en kastjes bieden plek voor pannen, borden en ander kookgerei. Zo blijft je keuken netjes omdat alles een plek heeft. De bar is handig voor een snel ontbijt of lunch. Kinderen kunnen er hun huiswerk maken terwijl jij kookt. Ook voor gasten is het een gezellige plek om te zitten.
Wat komt er bij kijken
Een kookeiland installeren is niet simpel. Er moeten leidingen door de vloer voor stroom en water. Ook gas als je een gasfornuis wilt. Dit moet je van tevoren goed plannen. De afzuiging is ook anders dan bij een gewone keuken. Je hebt een speciale eilandafzuigkap nodig die aan het plafond hangt. Deze kappen zijn er in verschillende stijlen. Het werkblad kan van verschillende materialen zijn. Natuursteen is mooi maar duur. Composiet is goedkoper en ook stevig. Hout geeft een warme uitstraling maar heeft meer onderhoud nodig.
Verschillende stijlen
Een modern kookeiland is vaak strak en wit of zwart. Handgrepen zijn minimaal of helemaal niet zichtbaar. Het werkblad is meestal van composiet of graniet. Een landelijke stijl heeft meer details. Denk aan houten fronten en een natuurstenen werkblad. Ook kranen en handgrepen zijn vaak van klassieke vormen. Keukenwinkels zoals Wooning helpen bij het ontwerpen van je keuken.
Zij weten wat mogelijk is en welke oplossingen het beste werken. Ook kunnen zij alle installaties regelen.
- Unsplash