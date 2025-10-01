Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 40e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Overweeghuis als reddingsboei

Carissa Huizinga en Jade Sahin ontsnapten aan mensenhandel, geweld en een leven in de schaduw. In het Overweeghuis in Groningen, een geheime opvangplek voor vrouwen die uit de prostitutie willen stappen, vonden ze veiligheid én een nieuwe missie. Ze zetten nu zelf de toon voor andermans herstel. In een openhartig interview doen zij hun fascinerende verhaal.

Poetin en zijn volk

Al 25 jaar maakt Vladimir Poetin de dienst uit in Rusland. In het begin tot tevredenheid van het Westen, sinds de inval in Oekraïne is het sentiment gedraaid en wordt hij als de grootste bedreiging van deEuropese eenheid gezien. In een vijfluik gaan we dieper in op wat de Russische alleenheerser precies drijft. Deze weekdeel 3:Poetin en zijn volk.

Interview met House-dj Joris Voorn

Joris Voorn (48) staat al decennia aan de top van de internationale dancescene. Tussen zijn shows op Ultra Miami en Awakenings door spreken we de geboren Brabander in zijn Amsterdamse studio over de veranderende technoscene, het verlies van zijn ouders, de bizarre wereld van de sociale media en het leven na zijn scheiding. ‘Dat fans het interessant vinden om met een bekende dj te daten? Ja, dat gebeurt weleens.’

Hersh Goldberg-Polin overleefde Hamas-ontvoering niet

Voetbalfan Hersh Goldberg-Polin behoort tot de meer dan duizend jonge mensen die op of na 7 oktober 2023 werden vermoord door Hamas-terroristen. Door zijn Amerikaanse achtergrond was Hersh een van de bekendste gijzelaars en daar kwam nog bij dat hij overtuigd links was. ‘Je promootte rechtvaardigheid en vrede en deed dat op een manier zoals alleen een jonge, pure, onbevangen idealist kan.’