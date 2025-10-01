Kritiek op Trump na racistische deepfakevideos over oppositieleider Hakeem Jeffries

Trump deelt racistische nepvideos

President Donald Trump heeft dinsdag opnieuw een AI-gegenereerde deepfakevideo van de Democratische fractieleider in het Huis van Afgevaardigden, Hakeem Jeffries, online gezet. Dat gebeurde enkele uren voor het aflopen van de deadline om de shutdown van de federale overheid te voorkomen. De actie van Trump illustreert de groeiende politieke spanningen tussen Republikeinen en Democraten in Washington.

Jeffries: 'Walgelijk en bekrompen'

Een dag eerder publiceerde Trump al een eerste deepfake, waarin Jeffries en mede-Democraat Chuck Schumer voor het Witte Huis staan. In die video verschijnt Jeffries met een getekende snor en sombrero, terwijl op de achtergrond mariachi-muziek klinkt. Jeffries reageerde fel en noemde de beelden 'walgelijk' en een vorm van 'bekrompenheid'. In een interview op MSNBC benadrukte hij dat dergelijke stereotyperingen niets met leiderschap te maken hebben.

Op dinsdag volgde de tweede video, waarin Trump een fragment van Jeffries’ tv-optreden manipuleerde. Ook dit keer werden er een sombrero en snor toegevoegd, met op de achtergrond vier versies van Trump zelf die mariachi-muziek spelen. Jeffries daagde de president uit om hem rechtstreeks te confronteren in plaats van via 'lafhartige' deepfakes. Later temperde hij de commotie enigszins. Jeffries stelde dat het land behoefte heeft aan een president die zijn werk doet, in plaats van afleidende 'racistische en bekrompen stereotypen' te verspreiden.

Beelden uit Oval Office

Naast de video’s plaatste Trump ook foto’s van zijn bijeenkomst in het Oval Office met Jeffries, Schumer, John Thune en Mike Johnson, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Op de beelden wijst Trump spottend naar Jeffries, terwijl op zijn bureau petten met het opschrift 'Trump 2028' te zien zijn. De aanvallen op Jeffries onderstrepen hoe persoonlijk en hard de toon van het debat is geworden. Beide partijen lopen vast in de onderhandelingen over de overheidsfinanciën.