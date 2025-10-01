Oktoberfest in München uitgesteld vanwege bomdreiging

Het Oktoberfest in München is uitgesteld omdat er vanwege een explosie 'gerichte dreiging' is ontstaan.

Explosieven en dode gevonden in München

In een woongebouw in het noorden van München heeft de politie woensdag explosieven aangetroffen na een melding van een incident. In het pand werd tevens een dode gevonden. De omstandigheden wijzen erop dat de woning doelbewust was voorzien van vallen en mogelijke explosieven. Volgens Duitse media werd daarnaast een brief gevonden waarin de auteur een gerichte dreiging uitte tegen het Oktoberfest, het grootste volksfeest van Duitsland. De burgemeester van München, Dieter Reiter, spreekt van een 'geverifieerde dreiging met explosieven gericht tegen het Oktoberfest'.

De politie zette de directe omgeving af en liet explosieven-experts het gebouw doorzoeken. Over de identiteit van de dode is nog niets bekendgemaakt. Het gaat mogelijk om de vermeende dader.

Oktoberfest tijdelijk stilgelegd

Door de dreiging besloot de stad München het Oktoberfest-terrein, de Theresienwiese, in de middag volledig te ontruimen. Bezoekers moesten het gebied verlaten en alle festiviteiten worden voorlopig stopgezet. De organisatie liet weten dat het volksfeest ten minste tot 17:00 uur stilgelegd is, in afwachting van een grondige veiligheidscontrole door de politie.

Het besluit kwam midden in de drukste periode van het evenement, waar jaarlijks miljoenen bezoekers van over de hele wereld op afkomen. Voor de autoriteiten heeft de veiligheid van de bezoekers uiteraard absolute prioriteit.

Aanslag 1980

De vondst roept herinneringen op aan de aanslag van 1980, toen een extreemrechtse dader een bom liet ontploffen tijdens het Oktoberfest. Daarbij kwamen dertien mensen om en raakten meer dan tweehonderd personen gewond. Sindsdien gelden er strengere veiligheidsmaatregelen rond het evenement, met uitgebreide controles en een hoge politieaanwezigheid.

De nieuwe dreiging benadrukt opnieuw de kwetsbaarheid van grootschalige evenementen. De politie van München werkt samen met nationale veiligheidsdiensten om uit te sluiten dat er meer explosieven of bedreigingen zijn. Zodra het terrein volledig veilig is verklaard, kan het Oktoberfest worden hervat.