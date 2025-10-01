Jesse Klaver ontkent rol migratie in woningnood: 'Er is te weinig gebouwd, punt.'

Klaver en De Vos fel in discussie

Jesse Klaver en Lidewij de Vos botsten hard in een debat over de oorzaken van de woningnood in Nederland. De Vos vroeg aan Klaver waardoor de woningnood volgens hem is ontstaan. Klaver zei hierop: 'Er is te weinig gebouwd, punt'. De Vos vroeg vervolgens of het er ook iets mee te maken had dat er in de afgelopen 15 jaar anderhalf miljoen mensen netto naar Nederland zijn gekomen. De bevolking is hierdoor gegroeid en dus zijn er meer woningen nodig dan in het verleden, aldus de Forum-lijsttrekker.

De suggestie dat het aan migranten zou liggen werd door Klaver als flauwekul afgedaan: 'Dat is niet waar, dat is onjuist'. Het klopte volgens Klaver wel dat meer mensen in een land betekenen dat er meer druk op de huisvesting is. Vervolgens verweet Klaver de rechtse partijen te doen alsof het tekort aan woningen puur door de komst van migranten komt. De werkelijke reden is volgens hem dat er te weinig is gebouwd. De Vos keek verbaasd na deze redenering van Klaver. 'Voorzitter, hier moet ik even over nadenken.'

Klimaat-en stikstofregels

De Vos maakte vervolgens een bruggetje naar de stikstofregels. Klavers partij GroenLinks/PvdA is volgens De Vos groot voorstander van strenge klimaatwetten en het stikstofslot. De Forum-lijsttrekker vroeg zich af hoe Klaver de bouw van nieuwe woningen voor zich ziet. Hierop antwoordde Klaver dat GL/PvdA juist de partij is die bezig is met het oplossen van dit probleem, en er zelfs een initiatiefwet over heeft geschreven.

Met het ontkennen van het stikstofprobleem, zoals Forum volgens Klaver doet, komt de vergunningverlening volgens hem niet op gang. Alleen de inkrimping van de veestapel biedt een oplossing volgens hem. De Vos concludeerde met een statement waarin ze zei het stuitend te vinden dat Klaver de rol van massa-immigratie en het stikstofslot op de woningbouw niet erkent. Klaver zei afsluitend dat hij nostalgisch was naar de tijd waarin het parlement nog feiten met elkaar besprak, zonder problemen te ontkennen.