Shutdown in Amerika: wat is de impact en wat gebeurt er nog wel?

Er vindt een shutdown plaats in Amerika. Delen van de overheid zijn gesloten nadat Republikeinen en Democraten geen akkoord over de begroting bereikten.

Grote impact op werk en dagelijks leven

Het is de eerste keer in zes jaar tijd dat er een shutdown in Amerika plaatsvindt. Ongeveer 40% van het federale personeel – zo’n 750.000 mensen – krijgt onbetaald verlof. Politieagenten, grenswachten, luchtverkeersleiders en medisch personeel in federale instellingen moeten blijven werken, maar ontvangen geen direct salaris zolang de shutdown voortduurt. In het verleden werd achterstallig loon later alsnog uitbetaald. Dat geldt niet voor externe medewerkers, die direct inkomsten mislopen.

Voor reizigers zijn er ook gevolgen: de luchtvaart blijft opereren, maar er dreigen lange wachtrijen en vertragingen doordat onbetaalde medewerkers zich mogelijk massaal ziek gaan melden. Paspoortdiensten waarschuwen voor vertragingen bij de afgifte van reisdocumenten.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Sluiting nationale parken en belemmering sociale diensten

Nationale parken en bossen worden mogelijk afgesloten, of blijven open zonder personeel. Tijdens eerdere shutdowns leidde dat tot vandalisme en vervuiling. De Smithsonian-musea en de National Zoo (onderdeel van het Smithsonian) kunnen voorlopig openblijven dankzij financiële reserves. De webcams waarmee de dieren gevolgd kunnen worden zijn uitgeschakeld omdat deze niet essentieel zijn. De dierentuin benadrukte dat de dieren gevoed en verzorgd blijven worden.

Ook in de zorg en sociale programma’s zijn er gevolgen: Medicare en Medicaid gaan door, maar met minder personeel. Het voedselhulpprogramma WIC komt echter snel zonder geld te zitten. Ook de uitgifte van voedselbonnen (SNAP) is op termijn in gevaar. Hulp bij rampen, via het Federaalbureau voor Rampenbestrijding (FEMA) blijft beschikbaar, al kan de kas bij een langdurige shutdown leegraken.

Wat werkt wel?

Niet alle diensten vallen stil. De Amerikaanse post (USPS) blijft gewoon functioneren, omdat zij zichzelf financiert via de verkoop van post- en pakketdiensten. Ook essentiële veiligheidstaken zoals grensbescherming, luchtverkeersleiding en ziekenhuiszorg gaan door, zelfs al werken de betrokken medewerkers voorlopig zonder salaris.