Toch zieke Palestijnse kinderen uit Gaza naar Nederland

Uit een kamerbrief die deze ochtend werd gepubliceerd blijkt dat Nederland toch enkele zieke kinderen uit Gaza zal halen om hier te behandelen.

25 miljoen aan hulp

Het kabinet trekt in 2025 25 miljoen euro uit om medische evacuaties uit de Gazastrook te ondersteunen. Dat geld gaat niet naar opvang in Nederland, maar naar versterking van de zorgcapaciteit in de regio. In buurlanden als Egypte en Jordanië worden ziekenhuisbedden uitgebreid, medische apparatuur geleverd en extra personeel ingezet. Zo moeten patiënten uit Gaza sneller geholpen worden, dichter bij huis.

Een deel van het budget – 800.000 euro – gaat naar Save the Children, dat in Egypte evacuees opvangt en behandelt. Ook eerder toegezegde bijdragen, zoals 1,5 miljoen euro aan medische goederen en steun aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), maken deel uit van de Nederlandse hulp.

Zieke kinderen naar Nederland?

In de Kamerbrief benadrukt het kabinet dat zieke kinderen een prioriteit vormen. Velen van hen hebben specialistische zorg nodig die in Gaza niet meer beschikbaar is. Nederland ondersteunt initiatieven om deze kinderen via evacuaties toegang te geven tot ziekenhuizen in de regio.

Met de steun aan Save the Children worden onder meer vervoer, opvang en medische kosten voor kinderen in Egypte bekostigd. Ook onderzoekt het kabinet hoe Nederlandse artsen of ziekenhuizen expertise kunnen leveren bij complexe gevallen. Het is onduidelijk hoeveel kinderen naar Nederland zouden komen om hier in ziekenhuizen behandeld te worden. Het aantal zal volgens minister David van Weel en Staatssecretaris Aukje de Vries in ieder geval beperkt zijn. Er zal hierbij rekening worden gehouden met de zorgcapaciteit voor Nederlandse kinderen.

Diplomatieke initiatieven

Naast financiële steun zet Nederland in op diplomatie. Met Israël en buurlanden wordt overlegd om medische doorgang bij grensovergangen soepeler te maken. Samenwerking met internationale hulporganisaties moet ervoor zorgen dat de regio de zorg aankan. Het kabinet houdt vast aan het uitgangspunt dat patiënten zo veel mogelijk in de regio behandeld worden. Dat is volgens Den Haag sneller, veiliger en duurzamer dan vervoer naar Nederland.