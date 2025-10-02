Aanslag bij synagoge in Manchester op Jom Kippoer: minstens 4 gewonden

Vier gewonden, dader neergeschoten

Bij een synagoge in de wijk Crumpsall in Manchester, heeft zich zondagochtend een gewelddadig incident afgespeeld. Rond half tien reed een auto in op bezoekers van de Heaton Park Hebrew Congregation, waarna een man ook mensen met een mes aanviel. Vier personen raakten gewond. Gewapende agenten waren snel ter plaatse en schoten de vermoedelijke dader neer. Volgens burgemeester Andy Burnham wordt aangenomen dat de dader is overleden, al is dit nog niet officieel bevestigd.

“Onmiddellijk gevaar lijkt voorbij”

De politie riep vrijwel direct een 'major incident' uit en activeerde Operation Plato, het protocol dat geldt bij mogelijke terreuraanslagen. Ambulanceteams arriveerden enkele minuten later en verleenden eerste hulp. 'Het onmiddellijke gevaar lijkt voorbij, maar mensen moeten het gebied voorlopig vermijden,' aldus Burnham op de lokale radio. Het ambulancepersoneel bevestigde dat er extra middelen zijn ingezet om de slachtoffers zo snel mogelijk te behandelen.

Premier Starmer geschokt

De aanval vond plaats op Jom Kippoer, de heiligste dag van het jodendom, waarop synagogen traditioneel druk bezocht worden. Premier Keir Starmer, die in Kopenhagen was voor een Europese top, brak zijn bezoek af en keert met spoed terug naar Londen om een crisisvergadering van het kabinet voor te zitten.

'Ik ben geschokt over de aanval in Crumpsall', zei Starmer in een eerste verklaring. 'Dat dit gebeurt op Jom Kippoer maakt het des te verschrikkelijker. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers, hun families en de hulpdiensten die snel en moedig hebben gehandeld.' De politie doet nog onderzoek naar de achtergrond van de aanval. Ondertussen wordt de Joodse gemeenschap in Manchester aangeraden om alert te blijven.