Demissionair premier Schoof laat vrijlating Nederlanders Gaza-vloot aan Israël

Schoof: 'Je loopt een risico, dat heeft men geweten'

Demissionair premier Dick Schoof heeft gereageerd op de onderschepping van de Gaza-vloot door de Israëlische marine. Behalve Greta Thunberg werden er ook meerdere Nederlanders opgepakt door Israël. Schoof zei te snappen dat Israël de vloot heeft onderschept. 'Je loopt een risico, dat heeft men geweten. Het is een rood reisgebied'.

De premier noemde het 'bijzonder onverstandig dat ze deze reis hebben aanvaard. Maar goed, men is daar wel naartoe gegaan, om hun moverende redenen. We geven consulaire bijstand waar nodig'. Schoof zal geen oproep aan Israël doen om de Nederlanders sneller vrij te laten. Hij zei te verwachten dat ze vrij snel weer op Nederlandse bodem zullen zijn.

De onderschepping van de activisten door Israël en het uitblijven van een Nederlandse veroordeling ervan zal nog een staartje krijgen in de Tweede Kamer. DENK-leider Stephan van Baarle en PvdD-leider Esther Ouwehand lieten via X al weten dat ze spoedvragen over de kwestie in gaan dienen.

Van Baarle haalde uit naar Schoof. Hij noemde zijn reactie 'schaamteloos' en is van mening dat Nederland Israël een hand boven het hoofd houdt door het illegale enteren van de Flotilla niet te veroordelen. De boten werden in internationale wateren geënterd door Israëlische troepen, wat in strijd is met het internationaal recht.

Reactie andere premiers en staatshoofden

Staatshoofden en premiers van andere landen reageerden juist sterk afkeurend op het Israëlische optreden. De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa noemde de onderschepping in internationale wateren 'tegenstrijdig met het internationaal recht en een schending van de soevereiniteit van elk land wiens vlag op de vloot werd gevoerd'.

Een van de opgepakte activisten is de kleinzoon van Nelson Mandela. De Turkse minister van Buitenlandse zaken noemde de onderschepping een 'terroristische daad' en riep op om de 'daders van de aanval' verantwoordelijk te stellen. De Colombiaanse president Gustavo Petro heeft alle overgebleven Israëlische diplomaten uit het land gezet, en noemde de onderschepping een 'internationale misdaad van Netanyahu'.