Hamas wijst Amerikaans-Israëlisch vredesplan af

Volgens de BBC wijst Hamas het Amerikaans-Israëlische vredesplan af. Het 20-puntenplan van Trump lijkt hiermee van de baan.

Hamas weigert vredesplan

Volgens de BBC hebben bemiddelaars contact gelegd met de militaire leiding van Hamas in Gaza, maar weigert die in te stemmen met het nieuwe Amerikaanse staakt-het-vurenplan. Izz al-Din al-Haddad, plaatsvervanger van Mohammed Deif, ziet het 20-puntenplan van president Donald Trump als een poging om Hamas uit te schakelen, ongeacht de uitkomst van onderhandelingen.

Het plan, dat door Israël al is geaccepteerd, verplicht Hamas tot volledige ontwapening en sluit Hamas uit van een toekomstige rol in het bestuur van Gaza. Dat stuit op felle tegenstand binnen de militaire vleugel, die vastbesloten is om door te vechten.

Verdeeldheid binnen Hamas

Binnen Hamas heerst verdeeldheid. De politieke leiders in Qatar zouden onder voorwaarden bereid zijn het voorstel te overwegen, maar hun invloed is beperkt: de gijzelaars bevinden zich in Gaza, onder controle van de militaire vleugel. Volgens schattingen zijn er nog 48 gijzelaars, van wie er mogelijk slechts 20 in leven zijn.

Het vredesplan schrijft voor dat alle gijzelaars binnen 72 uur na het ingaan van een wapenstilstand moeten worden vrijgelaten. Hamas vreest daarmee zijn enige onderhandelingsmiddel te verliezen en wantrouwt de garantie dat Israël de strijd daadwerkelijk zou staken. De kloof tussen Hamas’ politieke en militaire leiders, gecombineerd met groot wederzijds wantrouwen, maakt dat de kans op een doorbraak voorlopig klein lijkt.