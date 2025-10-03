VVD overleeft kelderende peilingen: Yesilgöz toch uitgenodigd voor RTL-verkiezingsdebat

4 grootste partijen in debat

Vorige maand maakte de hoofdredacteur van RTL Nieuws, Ilse Openneer, bekend dat de uitnodigingen voor het RTL-verkiezingsdebat gebaseerd zouden worden op de peilingen. De Peilingwijzer van 2 oktober, 10 dagen voor het debat, is hierbij leidend geweest. De lijsttrekkers van de vier grootste partijen, PVV, GL-PvdA, CDA en de VVD, zijn hierdoor uitgenodigd om aan het debat deel te nemen.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Voor de VVD was een uitnodiging voor het debat nog geen uitgemaakte zaak. De partij kelderde afgelopen zomer hard in de peilingen. Zowel D66 als JA21 zaten de partij van Yesilgöz op de hielen. De VVD staat momenteel op 13 tot 17 zetels in de Peilingwijzer. Voldoende om D66 (11 tot 14) en JA21 (9 tot 13) voor te blijven en deel te mogen nemen aan het RTL-verkiezingsdebat.

Controversiële zomer

Dilan Yesilgöz kwam in opspraak vanwege de rel rondom Douwe Bob. De excuses van de VVD-leider naar aanleiding van haar omstreden X-bericht kwamen voor veel VVD-stemmers te laat. De VVD zakte hierdoor in de peilingen van 20 tot 24 zetels op 30 juli, naar 14 tot 18 zetels op 3 september.

De liberalen hebben afgelopen maand geen extra draagvlak weten te creëren. De voorspellingen stagneren, met 13 tot 17 voorspelde zetels voor de VVD volgens de peilingen van 2 oktober. Gisteren is gebleken dat het nog wel voldoende was om uitgenodigd te worden voor het RTL-verkiezingsdebat.

Thema's

Het debat zal gaan over de toekomst van Nederland. RTL Nieuws heeft de volgende vragen alvast gedeeld via hun website. Wat gaan de partijen doen om het verdwenen vertrouwen in de politiek weer terug te brengen? Welke maatregelen nemen ze op het gebied van migratie, woningnood en economie?

Het debat zal op 12 oktober live worden uitgezonden vanuit de Beurs van Berlage in Amsterdam en begint om 21:30. De presentatie wordt verzorgd door RTL Nieuws-presentator Anita Sara Nederlof en Fons Lambie, de chef politiek van RTL Nieuws.