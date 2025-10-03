APB-verhaal Wilders over mishandelde vuilnisvrouw blijkt niet te kloppen

Het verhaal dat Geert Wilders vertelde over de mishandeling van een vuilnisvrouw in Utrecht blijkt niet te kloppen.

Politie plaatst kanttekeningen bij Wilders’ relaas

De politie reageert kritisch op het verhaal dat PVV-leider Geert Wilders voorlas tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB). Wilders vertelde dat een vrouwelijke vuilniswagenchauffeur in Utrecht zwaar mishandeld zou zijn door een 'automobilist met een hoofddoek'. Volgens Wilders gingen 'twintig Marokkanen' zich ermee mengen. De politie laat nu weten dat het relaas 'niet als zodanig te herkennen' is.

Volgens de woordvoerder is het incident minder dramatisch: beide partijen (de automobilist en de vuilnisvrouw) zouden zich beledigend hebben uitgelaten. De politie kwalificeerde de klap die de vuilnisvrouw kreeg als 'eenvoudige mishandeling'. Verder werd er geen grootschalige toeloop van mensen gesignaleerd, noch een groep Marokkanen zoals in Wilders’ verhaal. Het incident wordt omschreven als een verkeersruzie in Overvecht, die door agenten te plekke werd opgelost.

Reactie van de genoemde vrouw

De vrouw die in Wilders’ relaas werd aangeduid als 'de vrouw met een hoofddoek', zegt het verhaal te herkennen als een slechte weergave van wat feitelijk gebeurde. Zij benadrukt dat het 'gewoon een verkeersruzie' was, niet een gerichte aanval op basis van afkomst of religie. De vrouw zei zelf zorg te dragen voor Nederlandse ouderen en benadrukt dat zij een Nederlands paspoort heeft. Ze heeft inmiddels aangifte gedaan tegen de vuilnisvrouw wegens bedreiging. Ook de vuilnisvrouw zelf is voornemens om aangifte te doen.

Kloof tussen Wilders' verhaal en de politie

De kloof tussen Wilders’ voorstelling van zaken en de officiële politieversie is aanzienlijk. Waar Wilders het incident als voorbeeld gebruikte van een grotere maatschappelijke bedreiging, benadrukt de politie het kleinschalige karakter en nuance van het gebeuren. De betrokken vrouw stelt dat haar rol in het conflict wordt overdreven of verkeerd voorgesteld.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Wilders wordt gecorrigeerd door de politie. Eind augustus beweerde Wilders onterecht dat de verdachte van de moord op de 17-jarige Lisa was aangehouden en vrijgelaten. Dit bleek ook niet te kloppen.