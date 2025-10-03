Een grootschalige cyberaanval heeft de werkzaamheden bij de Asahi-fabrieken in Japan platgelegd. Men verwacht een Japans tekort aan de tarwesmoothies uit Tokio.

Productiestop sinds maandag

Als gevolg van de cyberaanval liggen de werkzaamheden bij het grootste deel van de fabrieken van de Asahi Group sinds maandag stil. De bestel- en leversystemen van het bedrijf zijn geraakt door de aanval. Japanse winkels verwachten snel een tekort aan de Asahi-producten, waar behalve bier ook gebottelde thee onder valt.

Asahi heeft excuses aangeboden aan klanten en winkels: 'Wij onderzoeken momenteel actief de oorzaak en werken aan het herstellen van de operaties; echter is er momenteel geen geschatte tijdlijn voor het herstel'. Winkelketens zoals 7-Eleven, Lawson en FamilyMart zeggen vanaf vandaag tekorten te verwachten.

Europese tak niet geraakt

Asahi zegt dat alleen de Japanse tak van het bedrijf is geraakt. Fullers, Peroni, Pilsner Urquell en Grolsch zijn Europese merken die vallen onder het Japanse moederbedrijf. Zij zijn niet getroffen door de aanval. Asahi heeft laten weten dat men zich in Europa dus geen zorgen hoeft te maken over de productie en consumptie van goudgele rakkers. Hoelang Japanners hun dorst ondertussen moeten lessen met gerstenatjes van concurrenten zoals Sapporo en Kirin is vooralsnog onduidelijk.