Sarah Mullally wordt de eerste vrouwelijke aartsbisschop van Canterbury ooit

Sarah Mullally is als eerste vrouw ooit aangesteld als aartsbisschop van Canterbury. Daarmee wordt ze ook de leider van de Anglicaanse kerk

Een historische benoeming

Sarah Mullally is benoemd tot de nieuwe aartsbisschop van Canterbury. Ze wordt de eerste vrouw in de geschiedenis die deze functie binnen de Anglicaanse kerk bekleedt. Ze volgt Justin Welby op, die eerder dit jaar aftrad na een vernietigend rapport over het niet melden van seksueel misbruik door een kerkelijke medewerker. Sindsdien nam de aartsbisschop van York, Stephen Cottrell, tijdelijk de meeste taken op zich. Premier Keir Starmer en koning Charles III spraken beiden hun steun en waardering uit voor Mullally’s benoeming. Officieel wordt deze van kracht na de bevestiging van de verkiezing in januari 2026.

Loopbaan van verpleegkundige tot bisschop

Mullally (63) werkte meer dan 35 jaar in de gezondheidszorg. Ze werd in 1999 de jongste Chief Nursing Officer van Engeland. Dit is de belangrijkste adviseur van de Britse overheid op het gebied van verpleegkunde. In 2006 koos ze voor het priesterschap en maakte snel carrière binnen de Anglicaanse kerk. Ze werd in 2015 bisschop van Crediton en drie jaar later de eerste vrouwelijke bisschop van Londen. Dat is de derde hoogste positie binnen de Anglicaanse kerk. Mullally staat volgens de BBC bekend om haar aandacht voor modernisering en haar vermogen om complexe vraagstukken zorgvuldig te begeleiden.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Uitdagingen en visie

De nieuwe aartsbisschop krijgt een zware agenda: het herstel van vertrouwen na misbruikschandalen, het terugdringen van dalende kerkbezoekcijfers en het bevorderen van eenheid in een verdeelde samenleving. Mullally speelde eerder een sleutelrol bij de beslissing om het inzegenen van stellen van hetzelfde geslacht toe te staan. Ze blijft een uitgesproken tegenstander van hulp bij zelfdoding.

Bij haar presentatie sprak ze over de verantwoordelijkheid van de kerk om haat en antisemitisme krachtig te bestrijden. Dit was naar aanleiding van de recente aanval op de synagoge in Manchester. Mullally benadrukte dat ze haar nieuwe rol met vertrouwen en geloof opneemt: 'Ik weet dat dit een grote verantwoordelijkheid is, maar ik vertrouw erop dat God mij draagt zoals Hij dat altijd heeft gedaan.'