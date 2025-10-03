André Hazes over Lil' Kleine: 'Als het mijn zoon zou zijn, dan sloeg ik de tanden uit z’n bek'

De carrière van dit etterbakje was toch eigenlijk al ingestort?

In de driedelige docuserie Jorik legde de rapper vorig jaar uit hoe hij omging met roem, drugsgebruik en de mishandeling van zijn ex-vriendin Jaimie Vaes. In de nieuwe docu Geen rem probeert hij uiteen te zetten hoe je je leven en carrière weer opbouwt na een jarenlange storm aan negatieve publiciteit.

Donkere krantenkoppen die hij toch echt zelf over zich afroept. Kleine lijkt zijn rebelse gedrag te hebben afgekeken van Amerikaanse rappers als P. Diddy, Eminem en Kanye West, die in het verleden niet vies waren van een scheldpartij of mishandeling hier en daar, maar in Nederland is daar minder ruimte voor. Het past simpelweg niet in onze cultuur om ongemanierde branieschoppers te verheerlijken.

In de veelbesproken rechtszaak tussen Kleine en zijn ex-vriendin werd niet alleen het auto-incident, waarbij Jaimie met haar hoofd tussen een deur werd geklemd, besproken. Ook volgde er een welles-nietesoorlog over de te verdelen spullen onderling. Horloges, sierkusters en een broodrooster, het ‘onderonsje’ aan de Parnassusweg in Amsterdam had veel weg van het boze Shownieuws-interview dat de moeder van Jan Smit in 2009 gaf. Toen was Yolanthe Cabau van Kasbergen de klos na een leeggeroofde villa in Volendam.

Is er een kans dat Kleine Lil weer relevant kan worden?

Volgens het team achter de kleine man met grote mond is de lijn van succes naar terugval klein en vecht hij hard om z’n imago te herstellen. In de docu zien we hem een nieuwe liefde krijgen, maar ook geconfronteerd worden met oude patronen die ‘zijn toekomst bedreigen’. Het zijn ronkende teksten, maar wel gestoeld op oude zondes waar Nederland zo langzamerhand wel klaar mee lijkt. En dan steekt ex Jaimie online ook nog eens de draak met hem door fragmenten uit zijn serie met enige ironie te playbacken. Mocht een doorstart in de muziek niet lukken, dan kan hij altijd nog door als ondernemer. In het verleden opende hij al een eigen frietzaak en feestcafé, lanceerde hij een kledingmerk, werd er met John de Mol een samenwerking aangegaan in een online lifestyleplatform, stapte hij in een drankenmerk en bood hij ondernemingscursussen aan.

‘Wat een disrespect naar de vrouw in het algemeen’

Wat vindt Lil’ Kleine van zichzelf?

‘Ik ben hondstrouw, ook aan mijn criminele vrienden. Als er eentje een plofkraak pleegt, is dat zijn zaak. Zolang ze geen oma’s overvallen, blijf ik achter hen staan.’



Wat vinden wij van Lil’ Kleine?

Pfff, en door... Snel!

Wat vinden anderen van Lil’ Kleine?

André Hazes - zanger

‘Die jongen verscheurde op camera twee briefjes van 500 euro. Geld waar anderen keihard voor moeten werken. Als het mijn zoon zou zijn, dan sloeg ik de tanden uit z’n bek. Kijk ik er als professional naar, dan zie ik dat zulk gedrag simpelweg onderdeel is van zijn succes. Net zo goed als ‘normaal zijn’ onderdeel is van mijn succes als volkszanger. Kinderen die naar shows van rappers gaan en albums luisteren waardoor ze honderd miljoen streams hebben, vinden mij echt niet boeiend, maar alles wat zij doen helemaal te gek. Van zo’n Lil’ Kleine kan ik persoonlijk wel genieten. Los van het feit dat hij knettergek is, is hij wel iemand waarover mensen over veertig jaar zullen zeggen: wij waren erbij. Zijn naam zal worden onthouden.’

Patricia Hermans - prestatiepsycholoog muzikanten

‘Jorik moet teruggaan naar zichzelf en zich afvragen wat hij nu echt wil. Belangrijk is om je in zo’n proces te omringen met de juiste mensen die daar ondersteunend in zijn. Wat was zijn basis om überhaupt muziek te gaan maken? Ga daarnaar terug en vergeet alles wat daarbuiten speelt. Het liefst wil je wat andere mensen van je vinden daarin loslaten, hoe lastig dat ook is. Dat zie je alleen al bij artiesten die niet eens zozeer iets negatiefs hebben ervaren, maar een album hebben uitgebracht dat het heel goed heeft gedaan en dan weer iets nieuws moeten maken. Onder die druk moeten presteren leveren negatieve zorgen en gedachten op die killing zijn voor het creatieve proces. Laat staan als het halve land een, al dan niet negatieve, mening over je gevormd heeft.’

Anna Groeneveld - bedrogen ex-vriendin

‘Ik denk dus dat hij het leven alleen kan zien als feest, in plaats van je fit voelen en gelukkig zijn. Ik liep op een gegeven moment achter de feiten aan en kon dat gewoon niet bijhouden. Toch wilde ik hem niet kwijt. Maar daardoor verloor ik mezelf en kreeg ik een lijpe mental breakdown. Zonder vertrouwen is er geen basis meer en daar kwam ik uiteindelijk ook achter. Ik kan er niet overheen stappen dat iemand je bedriegt. Stel je voor: ik was een rotwijf, hij kwam wat dingen tekort of was niet happy. Maar dat was het allemaal niet. We waren superhappy. Natuurlijk hebben we weleens ruzie gehad, maar het zat echt wel goed. Dit nieuws kwam onverwacht voor mij.’

Wesley Sneijder - ex-voetballer

In Geen rem: ‘Ik ben echt boos op hem. Dat hij is vreemdgegaan. Waar ben je nou mee bezig, mongool? Die ga je niet meer tegenkomen en ik kan uit ervaring spreken. Je kan het een keer doen en ze gaat het je een keer vergeven, maar niet twee keer.’

Evert Santegoeds - hoofdredacteur Privé

‘Het gehannes over al die huishoudelijke apparaten deed inderdaad een beetje denken aan dat gesprek met Gerda Smit van zestien jaar geleden. Je ziet dat het aan het einde van een liefde dan toch over dit soort onbenulligheden gaat. Lil’ Kleine was de man waarbij geld geen rol speelde en geld zelfs vernietigde in plaats van het aan een goed doel te geven. En dan ga je vervolgens in de rechtszaal ruzie staan maken over een broodrooster. Wat voor hem de beste manier is om weer aardig gevonden te worden? Gewoon een hit maken. Zoals hij eerder heeft gedaan.’

Sebas Diekstra - advocaat

‘Als ik advies zou moeten geven in hoe de weg weer omhoog te vinden na ergens van verdacht te zijn geweest of negatief in de publiciteit te zijn gekomen, dan zou ik zeggen dat het heel belangrijk is om ondubbelzinnig verantwoordelijkheid te nemen. Geen halve excuses of draaierij, maar duidelijk erkennen wat er verkeerd is gegaan. Alleen dan ontstaat er ruimte om opnieuw vertrouwen op te bouwen.’