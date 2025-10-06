Trump wil snel Gaza-akkoord: 'Tijd is van essentieel belang, anders zal er massaal bloedvergieten volgen'

De Amerikaanse president zegt de hoop te hebben dat er deze week een akkoord tussen Israël en Hamas komt om de oorlog in Gaza te beëindigen.

Trump verwacht deze week akkoord over Gaza-plan

President Donald Trump heeft verklaard dat hij deze week nog een akkoord verwacht over zijn vredesplan voor de Gazastrook. Zijn voorstel, dat in Egypte wordt besproken, bevat twintig punten en is bedoeld om een einde te maken aan het conflict tussen Israël en Hamas. Het plan voorziet in een gefaseerde aanpak: eerst vrijlating van gijzelaars en Palestijnse gevangenen, daarna een terugtrekking van Israëlische troepen en de vorming van een nieuw bestuur voor Gaza.

Volgens anonieme bronnen wil Trump dat Hamas volledig ontwapent en afstand doet van het bestuur in Gaza. Israël heeft dit als harde eis gesteld, terwijl Hamas gedeeltelijke ontwapening wil in de beginfase. Een tweede twistpunt is wie toezicht houdt op de uitvoering van het akkoord: Trump stelt internationale controle voor, maar Hamas verzet zich tegen buitenlands toezicht.

Spanningen binnen Israëlische regering

Hoewel premier Benjamin Netanyahu formeel achter het plan van Trump staat, stuit hij op felle weerstand binnen zijn eigen coalitie. Vooral de extreemrechtse ministers vrezen dat het akkoord te veel concessies aan Hamas doet. Sommige partijen dreigen zelfs de regering te verlaten als Israël zich terugtrekt uit delen van Gaza.

Trump: complete vernietiging Hamas

Een journalist van CNN vroeg aan Trump wat er zou gebeuren als Hamas de controle over Gaza niet op wil geven. 'Complete vernietiging', antwoordde Trump. Zaterdag liet Trump via Truth Social weten dat Israël akkoord was gegaan met de door Trump opgestelde lijn van terugtrekking. Als Hamas ook akkoord gaat zou er volgens Trump een einde komen aan 'deze 3000 jaar durende catastrofe'.

Zondag sprak Trump zich wederom via Truth Social uit. De gesprekken met Hamas leken volgens hem positief te verlopen. Trump heeft er bij de onderhandelende partijen op aangedrongen dat ze snel moeten handelen. 'Tijd is van essentieel belang, anders zal er massaal bloedvergieten volgen — iets dat niemand wil zien.'