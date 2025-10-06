Franse premier Lecornu opgestapt: dreigt er een nieuwe eurocrisis?

Ontslag van Lecornu

De Franse premier Sébastien Lecornu heeft op maandagochtend zijn ontslag aangeboden bij president Emmanuel Macron. Hij bekleedde het premierschap minder dan een maand en was al de vijfde premier in minder dan twee jaar tijd. Het Élysée heeft het ontslag inmiddels geaccepteerd.

Lecornu werd aangesteld met de taak om de politieke impasse te doorbreken en het begrotingswerk voor 2026 van de grond te krijgen. Zijn positie lag echter al snel onder vuur: zijn cv bleek onjuistheden te bevatten, waaronder vermeende diploma’s die hij niet had behaald, en hij kreeg stevige kritiek op de samenstelling van zijn kabinet. De politieke consensus in Frankrijk was al broos, en Lecornu’s korte ambtsperiode illustreert de structurele instabiliteit binnen de Franse regering.

Val van premier Bayrou

Voordat Lecornu aantrad, trad zijn voorganger François Bayrou af nadat hij een vertrouwensstemming in het parlement had verloren. In de stemming spraken 364 parlementsleden hun wantrouwen uit, terwijl slechts 194 hem bleven steunen. Bayrou had een ambitieus bezuinigingspakket van ongeveer 44 miljard euro voorgesteld, in een poging om het Franse begrotingstekort terug te dringen.

Zijn plannen stuitten echter op brede oppositie, zowel van linkse als rechtse partijen, waardoor zijn minderheidsregering ten val kwam. Bayrou waarschuwde nog dat het afzetten van zijn kabinet de economische problemen van Frankrijk niet zou oplossen.

Dreiging van een nieuwe eurocrisis?

Frankrijk verkeert momenteel in een kwetsbare financiële positie. Het begrotingstekort bedraagt ongeveer 5% van het bruto binnenlands product, ruim boven de Europese norm van 3%. De staatsschuld is bovendien gestegen tot meer dan 100% van het bbp, wat de rentelasten flink verhoogt.

De aanhoudende politieke instabiliteit maakt het moeilijk om noodzakelijke hervormingen en bezuinigingen door te voeren, waardoor de geloofwaardigheid van Frankrijk op de financiële markten verder afbrokkelt. Kredietbeoordelaars en beleggers volgen de situatie nauwlettend. Hogere rentes op Franse staatsleningen kunnen zich snel verspreiden naar andere eurolanden.

Als Frankrijk er niet in slaagt het vertrouwen te herstellen, dreigt er mogelijk een nieuwe eurocrisis die de hele monetaire unie onder druk kan zetten. Dan volgt een scenario zoals in 2009 in Griekenland.