D66 ziet kabinetsdeelname met GL-PvdA en CDA zitten

Rob Jetten zei tijdens een speech op het congres van D66 dat zijn partij wil meedoen in een volgend kabinet.

Kabinetsdeelname

Het D66-congres in de Brabanthallen in Den Bosch was het drukstbezochte partijcongres sinds de oprichting van de partij in 1966. Recent bleek uit de peilingen dat de partij als enige zetels won, en dat lijsttrekker Rob Jetten populair is onder links-progressieve kiezers. De partij kent dus een sterke aanloop naar de aankomende verkiezingen. De status die D66 als liberale middenpartij geniet valt goed bij andere partijen. De partij van Jetten wordt door veel partijen gezien als een mogelijke coalitiepartner.

Jetten gaf aan dat hij vooral samenwerking met GroenLinks-PvdA en het CDA ziet zitten. Volgens hem zijn dat partijen die 'ook het negativisme achter zich willen laten, en zich realiseren dat we het weer samen kunnen doen'. Jetten waarschuwde voor de rechtse partijen, die volgens hem verdeeldheid zaaien. 'Deze verkiezing gaat ook over de keuze tussen democraten en anti-democraten. De anti-democraten zijn volhardend.'

Jetten ging vervolgens kort in op de polarisatie in de samenleving. 'Wij willen een punt zetten. Een punt achter de taal van uitsluiting en verdeeldheid. Een punt achter de negatieve krachten en de ruziemakers.' Over Timmermans en Bontenbal was Jetten positief. Volgens hem zijn zij politici die niet meewerken aan het zaaien van verdeeldheid.

Plan voor gekozen minister en burgemeesters geschrapt

Een meerderheid van de D66-leden stemde op het congres voor het schrappen van het plan om de minister-president en burgermeesters in de toekomst direct verkiesbaar te stellen. Jarenlang was dit een belangrijk standpunt van de partij. Het partijbestuur had het idee liever niet willen schrappen. Politiek secretaris Jieskje Hollander zei dat het direct kiezen van de burgemeester en minister-president de politiek een stuk democratischer zou maken.