Onderhandelingen Israël en Hamas: vredesdeal Gaza duurt nog dagen

Israël en Hamas proberen een mogelijke vredesdeal te sluiten. De gesprekken richten zich op een staakt-het-vuren, de gijzelaarsruil en de toekomst van Gaza.

Onderhandelingen in Egypte

In Egypte zijn maandag delegaties van Israël en Hamas bijeengekomen om te praten over de voorwaarden van een mogelijke vredesovereenkomst. Bronnen rondom de onderhandelingen melden dat de gesprekken nog dagen of zelfs langer kunnen duren. De onderhandelaars moeten overeenstemming bereiken over complexe kwesties. Zoals de terugtrekking van het Israëlische leger uit Gaza en het toekomstige bestuur van het gebied.

Volgens betrokkenen wordt er bewust geen haast gemaakt: eerst moeten alle details worden vastgelegd voordat een staakt-het-vuren ingaat. Daarmee willen beide partijen voorkomen dat een bestand, zoals in maart, opnieuw ineenstort. Zowel Israël als Hamas hebben ingestemd met de hoofdlijnen van het twintigpuntenplan van de Amerikaanse president Donald Trump. De uitvoering en details van het plan vragen vergen nog veel overleg.

Hamas en Israël aan één tafel

De Hamas-delegatie staat onder leiding van Khalil Al-Hayya, de verbannen leider van de organisatie in Gaza. Namens Israël nemen vertegenwoordigers van de inlichtingendiensten Mossad en Shin Bet deel, samen met beleidsadviseur Ophir Falk en gijzelaarscoördinator Gal Hirsch. Minister van Strategische Zaken Ron Dermer neemt mogelijk later deel aan de besprekingen.

Vrijdag maakte Hamas bekend in principe akkoord te gaan met het Amerikaanse voorstel en bereid te zijn alle gijzelaars, levend of overleden, aan Israël over te dragen. Tegelijk eist de beweging duidelijkheid over de vrijlating van Palestijnse gevangenen in ruil voor de gijzelaars. Momenteel houdt Hamas volgens schattingen nog 48 mensen vast, van wie er twintig in leven zijn.

Bombardementen in Gaza houden aan

Terwijl de onderhandelingen in Egypte doorgaan, worden in Gaza nog steeds bombardementen gemeld. Getuigen spreken van aanhoudende gevechten in verschillende wijken. Israël had echter beloofd om militaire operaties tijdelijk te beperken om de vredesgesprekken niet te verstoren. Hulporganisaties waarschuwen dat de humanitaire situatie verder verslechtert zolang het geweld aanhoudt. De voortzetting van de bombardementen legt extra druk op de onderhandelingen.