Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Mijn vriend, de trouwe viervoeter

Journalist Leon Verdonschot is geen mensenmens, maar een hondenman. Hij vroeg zich af waar die liefde vandaan komt, wat het zegt, en wat we van honden kunnen leren. Hij verdiepte zich in talloze boeken en films over honden(liefde) en schreef er uiteindelijk samen met vriend en schrijver Alex Boogers een boek over dat afgelopen week verscheen. Over de mens en zijn trouwe vriend.

Exit polarisatie

In een buurtrestaurant in Haarlem verzamelt zich een bont gezelschap van twintigers tot zestigers.Het zijn bijna allemaal witte Nederlanders met progressieve ideeën. Ze zijn bezorgd over de groeiende kloof in de samenleving, de opmars van steeds extremere standpunten en partijen als de PVV. Vanavond wagen ze zich aan een experiment: aanbellen bij wildvreemden voor een goed gesprek. Deze mensen doen aan deep canvassing en gaan bewapend met empathie en persoonlijke verhalen de polarisatie te lijf.

Poetin en het geloof

Al 25 jaar maakt Vladimir Poetin de dienst uit in Rusland. In het begin tot tevredenheid van het Westen, sinds de inval in Oekraïne is het sentiment gedraaid en wordt hij als de grootste bedreiging van de Europese eenheid gezien. In een vijfluik gaan we dieper in op wat de Russische alleenheerser precies drijft. Deze week deel 4:Poetin en de kerk, hoe gelovig is hij eigenlijk?

Interview met Remko Vrijdag

Remko Vrijdag (53) was op school al de clown van de klas, al leverde hem dat de nodige uren op de gang op. De honger naar publiek die hij als klein ventje al had, is nooit verdwenen. Vrijdag zoekt steeds nieuwe manieren om mensen te laten lachen én nadenken, wat zich in zijn eerste solovoorstelling Vrijdag doemsdag uit in het fileren van de apocalyps die hij als enige mens heeft overleefd. ‘Ik dacht: laat ik van mijn hart nu eens geen moordkuil maken.’

De Zizianen

Op 21 oktober vindt er in Amerika een rechtszaak plaats tegen twee transgenderpersonen van een sekte genaamd de Zizianen. De leden willen de mensheid redden van AI, maar er zijn door hun schuld tot nu toe zes mensen gedood. ‘Het voelde alsof iemand mijn nek er probeerde af te zagen.’