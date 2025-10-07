Trump maakt Greta Thunberg belachelijk: 'Ze is een onruststoker'

Activisten hardhandig behandeld door Israël

341 deelnemers aan de Global Sumud Flotilla zijn vertrokken uit Israël. 138 deelnemers bevinden zich nog in het land. Greta Thunberg en de andere activisten werden op vliegtuigen naar het Griekse Athene en de Slowaakse hoofdstad Bratislava gezet. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken deelde beelden van Thunberg en de andere activisten op de militaire luchthaven in Ramon, gekleed in grijze joggingpakken en witte t-shirts.

Aangekomen in Griekenland sprak Thunberg de aanwezige media toe. 'Ik zou lang, heel lang, kunnen spreken over onze verwaarlozing en mishandelingen in de gevangenis. Geloof me, maar dat is niet het verhaal.' Vervolgens vestigde Thunberg de aandacht op de genocide in Gaza: 'Israël is bezig om een heel volk, een vele natie, weg te vagen voor onze ogen'. Volgens Zweedse activisten is Thunberg extra hard aangepakt. Ze werd volgens hen geduwd en verplicht om de vlag van Israël om zich heen te dragen. De beschuldigingen worden door Israël ontkent.

De laatste zes Nederlanders zijn inmiddels ook uitgezet. Zij worden volgens een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken opgevangen door de Nederlandse ambassade in Bratislava. Op maandag kwamen al vier Nederlandse activisten aan op Schiphol.

Donald Trump maakt Thunberg belachelijk

De Amerikaanse president werd er door een journalist op gewezen dat Thunberg en andere activisten uit Israël waren gezet. Hierop reageerde Trump door te zeggen dat Thunberg een onruststoker is. 'Ze is niet langer bezig met het milieu... ze is een onruststoker', herhaalde Trump. 'Ze heeft een probleem met woedebeheersing, ik denk dat ze naar een dokter zou moeten gaan. Voor een jong persoon is ze zo boos, ze is zo gek.'

Het is niet de eerst keer dat Trump Greta Thunberg een boze vrouw noemt. In juni zei Trump hetzelfde, en vroeg hij zich af of de woede wel echt was. Ook toen zei Trump dat ze een cursus over woedebeheersing zou moeten volgen. Thunberg reageerde hierop door te zeggen dat de wereld volgens haar meer boze jonge vrouwen nodig heeft.