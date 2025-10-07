Van der Plas cancelt campusgesprek Radboud Universiteit om veiligheidsredenen

Gesprek afgezegd om veiligheidsredenen

Caroline van der Plas zou vandaag met De Gelderlander en studenten in gesprek gaan op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het gesprek was strikt geheim vanwege veiligheidsredenen, echter lekte de komst van Van der Plas uit.

De activistische groep nijmegencampment, die eerder gebouwen op de campus bezette, kondigde de komst van Van der Plas via Instagram aan. Hierbij deden ze de volgende oproep: 'Stop het uitnodigen van zionisten in onze ruimtes.' De activisten riepen tevens op tot het boycotten van De Gelderlander.

Ook geen gesprek op de redactie

Er werd uiteindelijk besloten dat het gesprek plaats zou gaan vinden op de redactie van De Gelderlander. Echter zag Van der Plas dat ook niet zitten. Ze vreesde protesten bij de redactie van de krant. 'Voor demonstraties zelf ben ik niet bang. Maar ik kan intimidatie, bedreiging en mogelijk geweld verwachten', aldus de BBB-leider.

Van der Plas gaf een verklaring in De Gelderlander: 'Ik wilde het gesprek met open vizier aangaan, maar dat wordt mij nu onmogelijk gemaakt. Tussen dit soort activisten zitten mensen die gebouwen hebben gesloopt, agenten bedreigd en belaagd. Dit is pas ondermijning van de rechtsstaat en de democratie: een gekozen volksvertegenwoordiger zo intimideren dat zij niet meer publiekelijk in gesprek kan gaan. Het is dieptriest, maar mijn veiligheid gaat boven alles.'

Teleurstelling

Zowel de BBB als de redactie van De Gelderlander zeiden teleurgesteld te zijn. Hoofdredacteur Joris Gerritsen noemde het vervelend. 'In een vrij land als het onze verdient iedere partij de kans om haar stem te kunnen laten horen. Het is treurig dat politici zich zo bedreigd voelen dat een interview als dit niet door kan gaan.'