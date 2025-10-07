Podcast De Spindoctors terug: 'Ik had moeite met de heiligverklaring van Charlie Kirk'

Adempauze na moord op Charlie Kirk

De EO kondigde een korte adempauze aan voor de podcast De Spindoctors na de botsing tussen Raymond Mens en Julia Wouters over hun opvattingen omtrent de moord op de Amerikaanse politicus en influencer Charlie Kirk. Wouters stelde dat ze de emoties van mensen kon begrijpen die niet rouwen om de moord. Ze zei onder meer: ‘Ik vind het niet erg dat hij nu voorlopig zijn mond houdt, daar kan ik iets bij voelen omdat ik dat ook voel.'

Mens reageerde fel en noemde het onaanvaardbaar om begrip te tonen voor blijdschap over iemands dood. Hij drong erop aan dat de uitspraak rechtgezet zou worden. Door de commotie en de vele bedreigingen die volgden, besloot de EO de podcast tijdelijk stil te leggen om de situatie te evalueren.

Gesprekken over hervatting van de podcast

Tijdens de pauze liet de EO weten dat er gesprekken liepen met de betrokkenen over de mogelijke hervatting van de podcast. Hoofdredacteur Hans van der Linden benadrukte dat democratie en communicatie soms rommelig zijn: 'Een ongelukkige formulering of verkeerde timing kan zich zomaar voordoen, zeker live.'

Eind september kondigde de EO aan dat De Spindoctors in de eerste week van oktober zou terugkeren, met Guido van Dijk als gespreksleider. De omroep stelde dat depolariseren 'niet voor bange mensen' is, en prees de deelnemers omdat ze het gesprek durfden voort te zetten.

Eerste uitzending sinds het incident

Gisteren vond de eerste aflevering sinds de onderbreking plaats. Wouters en Mens blikten met Guido van Dijk terug op de eerdere clash. Wouters verklaarde: 'Ik had moeite met de heiligverklaring van Charlie Kirk. En ik probeerde in de uitzending woorden te vinden voor de pijn die hij met zijn woorden en retoriek heeft veroorzaakt bij mensen.'

Wouters benadrukte dat het belangrijk is om, juist in tijden van polarisatie, te laten zien dat je met respect kunt blijven praten. Mens legde uit dat zijn felle reactie voortkwam uit zijn overtuiging dat je nooit blijdschap mag tonen na een politieke moord. De herstart van de podcast stond verder in het kader van de aankomende verkiezingen.