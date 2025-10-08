Argentijnse president Milei geeft rockconcert in verkiezingstijd, oppositie kritisch

Milei verandert boekpresentatie in rockconcert

De Argentijnse president Javier Milei heeft maandagavond in Buenos Aires zijn nieuwe boek De Constructie van het Wonder gepresenteerd. De avond veranderde echter al snel in een rockconcert. In de uitverkochte Movistar Arena trad Milei op voor 15.000 enthousiaste supporters, waarbij hij nummers zong als Demoliendo Hoteles van Charly García en Libre van Nino Bravo.

De liedjes, die verwijzen naar vrijheid en verzet, versterken zijn imago als outsider en rebel tegen het politieke establishment. Het evenement, dat live werd uitgezonden op de staatstelevisie, diende ook als verkiezingscampagne in aanloop naar de parlementsverkiezingen op 26 oktober. Milei’s optreden kwam kort na het opstappen van partijgenoot José Luis Espert. Hij ligt onder vuur wegens het ontvangen van vermeende betalingen van een drugscrimineel.

Kritiek vanwege crisistijd

De spectaculaire show veroorzaakte felle reacties van de oppositie, die Milei beschuldigt van wereldvreemd gedrag. Argentinië kampt met torenhoge inflatie en een valutacrisis. Gouverneur Axel Kicillof sprak van 'een president die in een andere realiteit leeft', terwijl parlementslid Ricardo López Murphy opriep om 'terug te keren naar planeet aarde'.

Ook voormalig minister Martín Lousteau hekelde Milei’s optreden en zei dat 'het echte wonder' de Argentijnen zijn die maandelijks zien rond te komen. Milei beloofde intussen 'structurele hervormingen' als zijn partij meer macht verwerft in het Congres.

IMF-lening en economische uitdagingen

In april 2025 sloot Argentinië een akkoord met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor een lening van 20 miljard dollar om de economie te stabiliseren. Het geld moet de buitenlandse reserves aanvullen, kapitaalcontroles versoepelen en het vertrouwen van investeerders herstellen.

Hoewel de inflatie is gedaald ten opzichte van de piek van ruim 200 % in 2023, blijft de situatie uiterst kwetsbaar. De regering heeft het begrotingstekort verlaagd door forse bezuinigingen en het schrappen van subsidies. Deze maatregelen leiden tot sociale onrust. Milei staat voor de zware taak om economische hervormingen door te voeren zonder de bevolking verder te verarmen.