VVD bezorgd over verkiezingen: kan Yesilgöz wonderen verrichten?

VVD'ers houden hun hart vast

De alsmaar verder kelderende peilingen leiden tot zorgen binnen de VVD. De politieke redactie van RTL Nieuws sprak anoniem met prominente VVD'ers, die aangaven weinig vertrouwen te hebben in de verkiezingen en de gevoerde campagne. Gevraagd naar het functioneren van partijleider Dilan Yesilgöz waren de VVD'ers overwegend negatief. 'Ik ben al zover dat ik zeg, gewoon de oppositie in, niet onder leiding van de huidige partijleider', zei een invloedrijke partijgenoot tegen RTL.

'Ik denk dat we het dieptepunt nog niet hebben bereikt. Het zou mij niet verbazen als we op 10 zetels uitkomen', zei een voormalig VVD-burgemeester. Een ander kopstuk van de partij zei dat de VVD in een negatieve spiraal zit en daar moeilijk weer uit kan komen.

Weer een ander prominent lid zei dat het lijkt alsof de VVD niet weet waar ze mee bezig zijn. 'Wie ik ook spreek in de partij, ze kijken met angst en beven naar wat er gebeurt.' Yesilgöz zou volgens deze persoon zo druk zijn dat de vicefractievoorzitter eigenlijk de baas is. 'Zij is kneiterrechts. Dan krijg je fouten als het steunen van de antifa-motie'.

Oud-spindoctor Henri Kruithof reageert

Voormalig VVD-spindoctor Henri Kruithof reageerde voor de camera van RTL op de lage peilingen. Volgens hem is het fout gegaan toen de partij de PVV niet langer ging uitsluiten van kabinetsdeelname en toen van asiel en migratie een hoofdthema voor de verkiezingen werd gemaakt. Dat is volgens Kruithof geen thema van de VVD, maar van de PVV.

Ook Friso van Gruijthuijsen, de voorzitter van de jongerentak van de VVD (JOVD) is kritisch. Het gaat volgens hem meer om peilingen en personen dan om de inhoud. Ook Van Gruijthuijsen was kritisch op het steunen van de antifa-motie, die hij onuitvoerbaar en ondemocratisch noemde.

Moet Yesilgöz terugtreden?

Achter de schermen wordt er bij de VVD al nagedacht over de opvolging van Yesilgöz. Volgens Kruithof kan ze niet anders dan aftreden wanneer het verkiezingsresultaat beperkt tot ongeveer 15 zetels blijft. Volgens hem is er dan een tussenpaus nodig die de rust binnen de partij terug kan laten keren.

Daarna zou een van de opkomende talenten die de partij kent, zoals Eelco Heinen, Ruben Brekelmans of Vincent Karremans het stokje over kunnen nemen. Kort na een grote nederlaag zouden zij het volgens Kruithof niet goed doen, de rust moet volgens hem eerst terugkeren.