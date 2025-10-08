Volt weigert NOS-debat met Forum: 'FVD ondermijnt structureel de klimaatwetenschap'

Volt heeft woensdag bekendgemaakt niet mee te doen aan het NOS-debat van aanstaande vrijdag. De partij weigert een klimaatdiscussie met FVD.

Volt zegt NOS-debat af

Volt heeft vanochtend via hun website laten weten niet in debat te zullen gaan met Forum voor Democratie. Beide partijen waren uitgenodigd om vrijdagmiddag op NPO Radio 1 met elkaar in debat te gaan over klimaatverandering. De partij zegt lang te hebben geworsteld met de vraag of ze aan het een-op-eendebat met FVD deel moesten nemen.

Volt zegt tot de conclusie te zijn gekomen dat dat ze 'geen zuurstof meer willen geven aan een partij die liegt'. 'De partij verspreidt mis- en desinformatie, hitst haar achterban al jarenlang op tegen dragers van de democratische rechtsstaat, ondermijnt mensenrechten en verspreidt ideeën die experts en veiligheidsdiensten zorgen baren.'

Volt zegt zich te baseren op onderzoekers die gespecialiseerd zijn in extreemrechts. Deze experts roepen volgens de partij op om geen zuurstof te geven aan extreemrechts gedachtegoed, om verdere normalisering daarvan te voorkomen. Volt zegt dat het voorgestelde debat met Forum bij zou dragen aan de 'normalisering van het ontoelaatbare'. 'In de politieke arena kunnen we vurig verschillen van ideeën, maar feiten moeten leidend zijn. Wanneer er voor de ander geen feiten bestaan, verliest de waarheid. Wanneer er geen waarheid meer is, verliest de democratie.'

Lidewij de Vos reageert

Forum-lijsttrekker Lidewij de Vos heeft via X gereageerd op de afzegging van Volt. De Vos zei dat Volt niet met Forum in gesprek wil vanwege afwijkende standpunten over klimaatbeleid. Ze noemde dit een 'zwaktebod' en 'heel zorgwekkend ook'. Volgens De Vos dient men in een democratie met elkaar in gesprek te gaan, en verdient de kiezer het om verschillende standpunten te horen.

Afsluitend nodigde De Vos Volt-lijsttrekker Laurens Dassen uit om alsnog met haar in gesprek te gaan. Hoofdredacteur Giselle van Cann van NOS Nieuws zei dat ze de keuze van Volt om niet aan het debat mee te doen te hebben accepteren.