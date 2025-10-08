Abonneer

Onvrede over VVD: senator Van de Sanden gaat onafhankelijk verder

VVD-senator Cees van de Sanden heeft de fractie van de VVD in de Eerste Kamer verlaten vanwege onvrede over de partijkoers

De Eerste Kamer

Senator Van de Sanden vertrekt bij VVD

Senator Cees van de Sanden heeft zijn vertrek aangekondigd uit de VVD-fractie in de Eerste Kamer, uit onvrede over de koers van de partij. Hij stelt dat de VVD 'steeds verder is weggedreven van haar eigen liberale kernwaarden' en dat bepaalde beslissingen, zoals steun voor het Oeganda-plan, de Antifa-motie en strengere asielmaatregelen, niet te verenigen zijn met zijn liberale kompas.

Zetel meegenomen

Van de Sanden behoudt zijn zetel en gaat verder als onafhankelijk senator, waardoor hij nu als eenmansfractie fungeert. De VVD-fractie in de Eerste Kamer slinkt van tien naar negen zetels. Volgens fractieleider Tanja Klip kwam het besluit onverwacht; de partij betreurt het vertrek. De wijziging kan gevolgen hebben voor de besluitvorming in de Senaat, vooral bij gevoelige dossiers als de asiel- en migratiewetgeving.

