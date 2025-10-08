Angela Merkel geeft Baltische landen en Polen de schuld van oorlog in Oekraïne

In een gesprek met Hongaarse media geeft voormalig bondskanselier Angela Merkel de schuld van de oorlog in Oekraïne aan de Baltische landen en Polen.

Merkel wijst schuldigen aan

De voormalige bondskanselier van Duitsland sprak met het Hongaarse onlinemedium Partizán over de diplomatieke aanloop naar de grootschalige Russische inval in Oekraïne in 2022. De schuld van deze invasie wordt door Merkel bij de Baltische landen en Polen gelegd. De invasie had volgens haar kunnen worden voorkomen in de zomer van 2021. Merkel gaf aan dat ze destijds voelde dat 'de Minsk-akkoorden niet meer serieus werden genomen' door Vladimir Poetin. Deze akkoorden, die gericht waren op het stoppen van de gevechten in het oosten van Oekraïne, werden in praktijk bijna dagelijks geschonden.

Merkel wilde daarom samen met de Franse president Macron een nieuw gespreksformat opzetten. Het doel hiervan zou zijn geweest om als Europese Unie rechtstreeks met de Russische president te spreken. Dat nieuwe format is er nooit gekomen. Volgens Merkel was de reden verzet vanuit Oost-Europese landen. 'Sommige mensen steunen dit niet', zei ze. 'Dit waren voornamelijk de Baltische staten, maar ook Polen was ertegen, omdat ze bang waren dat we geen gezamenlijk beleid ten aanzien van Rusland zouden hebben.'

Felle kritiek vanuit Oost-Europa

In Oost-Europa kon het statement van Merkel op felle kritiek rekenen. De Estse minister van Buitenlandse Zaken, Margus Tsahkna, vond de uitspraken 'beschamend en onjuist'. Volgens hem was de werkelijke aanleiding het onvermogen van Poetin om de val van de Sovjet-Unie te accepteren. Ook het jarenlange wegkijken van het Westen speelde volgens hem een rol. De agressie in Georgië (2008) en de Krim (2014) werden volgens hem door het westen genegeerd.

Artis Pabriks, de voormalige defensieminister van Letland was nog kritischer. 'Het probleem van Merkels uitspraken is dat ze het draaiboek van het Kremlin volgt. Ze klinkt als een Russische propagandist. Gabrielius Landbergis, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Litouwen, hield zijn statement kort. 'Zeg wat je wilt over Merkels erfenis, op zijn minst heeft ze eindelijk toegegeven aan wiens kant ze stond.'